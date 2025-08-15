Patrullas de vecinos para frenar el fuego en Zamora: "Nos han dejado solos"

Una alerta enviada a los teléfonos móviles ordenó el desalojode unos 1.500 vecinos de cinco municipios de la Alta Sanabria ante el avance de un incendio forestal que sigue fuera de control. Parte de los evacuados han pasado la noche en instalaciones habilitadas, pero otros se han negado a abandonar sus casas.

Según han explicado los propios vecinos, se han organizado con medios propios para intentar frenar las llamas. Han empleado tractores para crear cortafuegos, camiones cisterna y herramientas agrícolas como batefuegos, azadones e incluso ramas. "Si nos vamos del pueblo, ¿qué va a pasar?", se pregunta el alcalde de una de las localidades afectadas.

Los residentes denuncian sentirse abandonados y aseguran que la ayuda recibida es insuficiente. "Hay un pinar ahí, no nos ayudan nada", señalan. Durante la noche y el día, vigilan el avance del fuego con "prismáticos" y "sin dormir".

A pesar de la magnitud del incendio, ninguno de los vecinos quiere dar por perdida la lucha, mientras ven como se acercan incontrolables llamas.

Mejora de la situación en Catilla y León

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha indicado que la situación general de los incendios en la comunidad ha evolucionado favorablemente desde ayer.

Mañueco ha indicado que el fuego que afecta a la zona donde se encontraban no está mejor que ayer.

Sin embargo, en el resto de la comunidad hay mejoría en las últimas horas y en la provincia de Zamora ya han vuelto a sus municipios todos los desalojados por el incendio de Molezuelas de la Carballeda.

En León este jueves había cerca de 7.800 personas evacuadas, cifra que ha bajado a 2.500, y se espera que a lo largo del día se vayan realojando otros municipios.

Los medios de extinción trabajaron anoche en la reavivación de las llamas en algunos puntos por el viento y han luchado para controlar el perímetro de 31.500 hectáreas de las provincias de Zamora y León por las que se extiende el incendio iniciado en la localidad zamorana de Molezuelas de la Carballeda.

