Situación crítica por los incendios en Galicia: avisan "un empeoramiento de las condiciones" y ya hay más de 32.000 hectáreas quemadas

Galicia afronta uno de los peores episodios de incendios forestales de los últimos años. En la provincia de Ourense, tres grandes fuegos permanecen fuera de control y la superficie quemada supera ya las 31.000 hectáreas, con focos especialmente graves en Chandrexa de Queixa, Oímbra y A Mezquita.

El balance provisional eleva la cifra total en toda la comunidad a 32.000 hectáreas afectadas. La Consellería de Medio Rural mantiene activada la situación 2 de emergencia en varios municipios por la proximidad de las llamas a zonas habitadas.

El 112 Galicia ha lanzado un aviso en la tarde de este viernes de que habrá "un empeoramiento de las condiciones en las próximas horas", por lo que ha hecho un llamamiento a la población. De hecho, el aviso ha saltado vía móvil a los ciudadanos ourensanos.

Más de 320 personas continúan confinadas en Ourense por las restricciones en la slocaliudads A Madanela (Monterrei), As Casas do Monte (Oímbra) y Rebordondo (Cualedro). Otros vecinos, como los de Estevesiños y Vences, ya han podido abandonar el confinamiento.

En Flariz (Monterrei), siete personas fueron evacuadas pero han regresado a sus hogares. Sin embargo, los desalojados de una residencia en Chandrexa de Queixa siguen esperando para volver. En A Mezquita, los 44 residentes de un centro de mayores han regresado tras su traslado temporal a A Arnoia.

A pesar de que el foco está en Ourense, en el municipio coruñés de Toques se ha activado también la situación dos por un incendio. El fuego ya ha quemado unas 200 hectáreas y preocupa por su cercanía al núcleo de Penagundín, en Melide.

Principales incendios activos

En Ourense, el más extenso es el de Chandrexa de Queixa, con más de 11.000 hectáreas arrasadas. Le siguen:

Oímbra-A Granxa: 8.000 hectáreas.

A Mezquita-A Esculqueira: 8.000 hectáreas.

Maceda (Santiso y Castro de Escuadro): 2.500 hectáreas.

Otros focos menores en Vilardevós, Vilariño de Conso y Larouco.

AVE Madrid-Galicia suspendido

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha confirmado que la línea de alta velocidad Madrid-Galicia está cortada por tercer día consecutivo. Aunque la vía está operativa, Protección Civil no autoriza el servicio por la cercanía de las llamas.

Investigación y detenidos

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha anunciado tres detenidos y 22 investigados por su presunta relación con los incendios. El Gobierno central asegura que "quien prenda fuego de manera intencionada no quedará impune" y pide colaboración ciudadana para identificar a los responsables.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.