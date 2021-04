Jacqueline Sauvage, la mujer que mató a su esposo tras 47 años de abusos y que conmocionó a toda Francia

Antena 3 estrenará muy pronto su nueva apuesta televisiva 'Jacqueline Sauvage: ¿víctima o culpable?', la película basada en la historia real de esta mujer francesa que en 2012 acabó con la vida de su marido, Norbert Marot, al que mató con tres disparos en la espalda con un rifle.

Jacqueline Sauvage fue declarada culpable de asesinato y, en octubre de 2014, sentenciada a 10 años en prisión. Una condena que en 2016 Francois Hollande eliminó concediéndole el indulto Jacqueline.

Pero la historia de Jacqueline Sauvage arranca mucho antes y es que durante 47 años esta francesa sufrió los abusos y la violencia de su marido, que llegó a anular su voluntad. Durante ese casi medio siglo, Jacqueline no presentó una sola denuncia contra su marido.

Sauvage, que se casó a los 18 años, había perdido el contacto con sus padres, sus cinco hermanos y el resto de su familia, quienes no querían a su marido. Todo ocurrió en el pequeño pueblo francés de La-Selle-sur-le-Bied, de unos 1.000 habitantes y donde nadie llegó a notar nada extraño.

Durante el juicio, la acusación cuestionó a Jacqueline por el hecho de que no hubiera presentado una sola denuncia durante esos 47 años. Ella, no pudo contestar. Esos 47 años de sumisión y terror le habían quitado la voluntad de defenderse hasta que no pudo más.

Un juicio seguido por toda Francia y una condena eliminada por Hollande en 2016

Pero la familia había acudido varias veces a emergencias, Jacqueline tuvo un intento de suicidio, y una de sus hijas llegó a acusar a su padre, pero cuando lo llamaron a comisaría, se retractó por temor.

Y es que cuando en septiembre de 2012 su hijo se suicido, Jacqueline ya no pudo más y acabó con la vida de su marido, el hombre que había abusado de ella y de sus hijos durante muchos años.

El entonces presidente de Francia, Francois Hollande, se reunió con las tres hijas de Sauvage y pidió la liberación anticipada en enero de 2016, recogiendo las peticiones de miles de personas y políticos sobre este mediático caso y el tan seguido juicio.

Al final, el 28 de diciembre de 2016 Jacqueline Sauvage salía de prisión tras recibir el indulto presidencial. Esa decisión, aplaudida por muchas personas que apoyaban a Jacqueline, también abrió un debate jurídico y la líder del sindicato de magistrados de Francia, Celine Parisot, tildó de "un residuo" de la monarquía el indulto de Hollande.