El devastador vídeo de un efectivo de la UME en el incendio en Palacios de Jamuz, León: "Se ha quemado entero"

"En todos los años que llevo en la UME es la primera vez que estamos en un pueblo que se ha quemado entero" así relataba un efectivo de la Unidad Militar de Emergencias (UME) lo que se encontró en Palacios de Jamuz, en León. Es una de las estampas más devastadoras de estos incendios. Las llamas han devorado el pueblo por completo.

Unas llamas que ponen en evidencia la tragedia vivida en este pueblo de unos 50 habitantes. En el vídeo original, el efectivo detalla que pudieron salvar una casa en la que vivía gente. "Esto es un horror dios mío" proseguía. "Está cayendo de todo por aquí, me ha caído un tejado. Estoy un poco cojo, pero he salvado una casa" ha detallado en las mismas imágenes. No obstante, a pesar del panorama, ha afirmado que están "sanos y salvos".

Los vecinos vuelven tras las llamas

Los vecinos han regresado a sus casas, pero muchas de ellas han quedado en escombros. Todos ellos han sido evacuados por el incendio de Molezuelas de la Carballeda (Zamora) y ha sido hoy viernes cuando han recibido la autorización para regresar a sus casas. Ha sido entonces cuando se han encontrado con una docena de viviendas arrasadas por el fuego.

"El pueblo está desanimado, no saben por donde tirar" afirma Benito, vecino del pueblo.

Según recoge 'Efe', los mayores del pueblo fueron desalojados, pero los más jóvenes se quedaron. "Nadie se preocupó de nada, nada más que de desalojar, desalojar y desalojar. Y nosotros nos quedamos. Yo, con mi hijo, conseguí salvar unas granjas de conejos que tenemos porque si nos vamos lo hubiéramos perdido todo", explicó Sino en el mismo medio citado.

Hay vecinos que no entienden cómo se ha propagado el fuego y haya llegado hasta sus casas."Me parece una vergüenza que un fuego que ha nacido a ochenta kilómetros de aquí haya llegado a este pueblo y haya hecho esto que veis", dijo sino en referencia a las llamas que llegaron desde Molezuelas de la Carbadella (Zamora).

Recordemos que el pasado miércoles, este incendio dejó un total de 7.859 personas evacuadas en 34 localidades de León, según Delegación Territorial de la Junta y recoge 'Europa Press'. Muchas de estas personas fueron desalojadas y posteriormente ubicadas en diferentes albergues de la Cruz Roja en las localidades de La Bañeza y Astorga.

Últimas novedades de las llamas en Zamora y León

Las llamas en Zamora y León ya ocupan un perímetro de 120 km y ocupan 31.500 hectáreas. Por la noche se han reactivado algunos focos, pero han conseguido retenerlos.

Este incendio va camino de ser estabilizado. En La Bañeza, no hay llama, aunque siguen pendientes de las reactivaciones. En Llamas de Cabrera ha sido una jornada muy dura y están centrados en proteger a la población.

La jornada de este viernes ha empeorado con una situación "extrema" registrando más de una veintena de incendios activos en esta comunidad, de los cuales, once están en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 en las provincias de Zamora, León, Salamanca y Ávila.

