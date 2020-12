¿Qué es un allegado en las reuniones de Navidad?

Con la Navidad ya encima Sanidad y las comunidades han consensuado un plan de medidas para hacer frente a la pandemia del coronavirus durante las fiestas e intentar evitar la tercera ola de COVID-19. Se trata de normas de obligado cumplimiento aunque no ha habido unanimidad con las mismas y el permiso para visitar familiares o allegados genera algunas dudas.

Madrid ha votado en contra del Plan para Navidades frente al coronavirus y Cataluña ha optado por la abstención. Sanidad ha elaborado una norma que incluye reuniones de hasta 10 personas, toque de queda hasta la 01:30 horas 25 de diciembre y 1 de enero y cierres perimetrales de todos los territorios de España desde el 23 de diciembre hasta el 6 de enero, sin embargo sí se permiten los desplazamientos para juntarnos con la familia o allegados. Y aquí está el dilema ¿qué entendemos por familiares o allegados?

¿Podré cenar en Nochebuena con mis padres? ¿Podré ir a pasar la noche de fin de año con un amigo que no viva en la misma comunidad autónoma que yo? Son las preguntas que más se han repetido en los últimos días y tras la reunión de este miércoles del Consejo Interterritorial de Salud parecen haber quedado resueltas con el plan anunciado por Sanidad para las Navidades frente a la COVID-19.

Salvador Illa matizó en rueda de prensa que incluyen esos desplazamientos permitidos para reagruparse con familiares o allegados: "Todo el mundo entendemos lo que queremos decir. Estas fiestas tienen un componente muy especial y debemos permitir, ese también ha sido el consenso, que un familiar o una persona muy allegada, aunque no tenga un vínculo familiar definido en el sentido tradicional, sea una persona con la que tenemos una afectividad especial, podamos pasar juntos estos días".

Ahora bien, ¿quién va a poder comprobar si ese amigo con el que dices vas a reencontrarte es una persona con la que tienes "una afectividad especial"? en realidad no es posible controlar los movimientos de todos los habitantes de España por ello desde el Gobierno se apela a la responsabilidad individual para seguir las normas frente al coronavirus y evitar en la medida de lo posible una tercera ola que se teme llegue después de las fiestas de Navidad.

En estos momentos la tasa de incidencia media de casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes ha bajado en España hasta los 250 positivos, casi se ha reducido a la mitad en solo un mes, pero doblegar esta curva ha sido un proceso lento que ha costado muchas vidas y ha dejado atrás una enorme cifra de contagiados por ello hay que intentar que la transmisión del virus se vuelva a descontrolar tras las fiestas navideñas.

Cataluña aplicará su propio plan para Navidad

No ha habido unanimidad en la votación del plan propuesto por Sanidad de cara a las Navidades. Madrid ha votado en contra y Cataluña presentará sus propias medidas. Fuentes del Departamento de Salud de la Generalitat han informado de que la abstención se ha debido a que "no nos sentimos interpelados por este acuerdo porque el lugar de decisión sobre estas cuestiones es el Procicat y el gobierno de Cataluña y no el Consejo Interterritorial". Las mismas fuentes han asegurado que Cataluña "se basará en el plan de Navidad aprobado en el Procicat y en el plan de apertura progresiva aprobado hace dos semanas".