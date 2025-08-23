Detenido un médico que grababa a sus pacientes mujeres con una cámara espía en Alicante

Un médico de 49 años ha sido detenido en Alicante tras ser acusado de grabar a mujeres sin su consentimiento durante revisiones médicas en el centro donde trabajaba. El detenido utilizaba dispositivos espía que, bajo la apariencia de llaves de vehículos, ocultaban cámaras de grabación con las que registraba imágenes de las pacientes.

La investigación, que fue llevada a cabo por la Guardia Civil, se inició a principios de julio tras una denuncia anónima que alertó de los presuntos actos del médico.

Según la denuncia, realizada por un trabajador del centro sanitario, el facultativo fue descubierto utilizando un dispositivo de grabación disfrazado como una llave de coche, con la que trataba de captar imágenes de una paciente sin su consentimiento durante su visita médica. Este testimonio fue suficiente para dar inicio a una investigación que revelaría hechos alarmantes.

Ante la gravedad de las acusaciones, el Equipo Territorial de Policía Judicial de San Juan se hizo cargo del caso. A lo largo de las semanas siguientes, los investigadores llevaron a cabo un minucioso trabajo con el objetivo de esclarecer los hechos y proceder con la detención del presunto culpable.

El 11 de agosto, finalmente, los agentes lograron detener al médico cuando se dirigía a su lugar de trabajo. Durante su arresto, se le incautaron dos dispositivos espía adicionales, también camuflados como llaves de vehículos.

Después de la detención, los agentes realizaron un registro en su domicilio, donde encontraron tres dispositivos más con características similares a los incautados previamente, además de una gran cantidad de material informático, como ordenadores y discos duros.

Todo este material está siendo analizado cuidadosamente por las autoridades, con la finalidad de poder identificar a más posibles víctimas y reconstruir el alcance de los delitos cometidos.

Hasta el momento, los investigadores han logrado localizar a dos mujeres que fueron grabadas sin su consentimiento por el doctor. Sin embargo, no se descarta que el número de víctimas sea mayor, ya que "existen indicios de que el médico podría haber estado cometiendo estos actos durante al menos tres años".

La investigación continúa abierta y se están realizando esfuerzos para identificar a más mujeres afectadas que pudieran haber sido grabadas en situaciones similares.

El detenido, que no posee antecedentes penales por hechos similares, fue puesto a disposición del Juzgado de Guardia del Partido Judicial de Alicante, como presunto autor de un delito continuado de descubrimiento y revelación de secretos. Tras pasar a disposición judicial, el juez decidió dejarle en libertad, aunque con la imposición de medidas cautelares.

