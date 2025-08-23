Vuelven las fuertes lluvias a Valencia y varias localidades siguen con sus alcantarillas obstruidas tras la DANA

La Agencia Estatal de Meteorología ha lanzado un aviso amarillo para este domingo 24 de agosto por posibles lluvias y tormentas repartidas en buena parte del territorio valenciano.

En tres zonas se esperan lluvias "localmente fuertes, con granizo y acompañadas de tormenta" provocadas por una DANA que podría continuar afectando al territorio regional de cara al lunes. Es por ello que Aemet ha activado un doble aviso amarillo en el interior norte e interior sur de Castellón y en el interior norte de Valencia. En estos tres puntos la alerta estará vigente entre las 14:00 y las 22:00 horas.

En vista de esta situación, algunos vecinos han mostrado su preocupación y temor debido a que numerosas localidades afectadas por la DANA del 29 de octubre de 2024 continúan todavía sin alcantarillado, ya que muchas siguen llenas de barro y lodo.

Valencia no ha visto "ni un euro" de los 500 millones asignados por el Gobierno

El portavoz de Infraestructuras, del PP en Les Corts, Joserra González de Zárate, ha denunciado este viernes que los ayuntamientos afectados por la DANA siguen sin recibir las ayudas comprometidas por el Gobierno, y ha advertido de que hay municipios "con alcantarillado inservible" a pocas semanas del inicio de la época de lluvias.

En un comunicado, el partido ha manifestado su indignación por la situación que viven los municipios afectados por el temporal ocurrido hace ya diez meses, el cual provocó serios daños en el sistema de saneamiento en diversas localidades.

A pesar de que el Gobierno central había anunciado una asignación de 500 millones de euros para la recuperación, hasta la fecha no se ha transferido "ni un euro" de dicha cantidad, lo que ha generado un gran malestar entre los afectados y las administraciones locales.

González de Zárate ha subrayado que resulta inadmisible que "a las puertas del otoño y con el temor a nuevas lluvias, los vecinos convivan con problemas de insalubridad y malos olores mientras Sánchez se escuda en excusas burocráticas".

El portavoz del partido ha insistido en que los ayuntamientos, ante la falta apoyo, por parte del Gobierno, se ven obligados a recurrir a sus propios recursos económicos para intentar paliar los efectos del temporal. Esta situación pone en evidencia, según el comunicado, la falta de previsión y de respuesta efectiva por parte del Ejecutivo central, que ha retrasado la asignación de fondos esenciales para la reconstrucción y rehabilitación de las infraestructuras afectadas.

Además, ha criticado que el Ministerio aún no haya cerrado el listado definitivo de beneficiarios de las ayudas, a pesar de que el plazo para presentar alegaciones finalizó en junio.

Esta incertidumbre mantiene en suspenso las ayudas tanto para los municipios como para los organismos encargados de la gestión del agua, lo que impide avanzar en la resolución de los problemas más urgentes.

En cuanto a las indemnizaciones, el portavoz del partido ha denunciado que los retrasos en los pagos a los vecinos, agricultores y autónomos afectados por el temporal son generalizados, lo que agrava aún más la situación de las personas que perdieron sus bienes y sus fuentes de ingresos debido al desastre natural.

Asimismo, ha cuestionado la falta de transparencia en la gestión de estas ayudas, señalando que los procesos burocráticos y la lentitud de las gestiones han creado una sensación de desconfianza en la ciudadanía respecto al manejo de los fondos públicos.

El diputado del PP ha exigido al Gobierno soluciones urgentes para garantizar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos afectados por el temporal.

