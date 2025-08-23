Muere un hombre frente a su padre tras caerle una piedra mientras pescaba en Cádiz

Un hombre ha muerto este sábado tras caerle encima una piedra de grandes dimensiones mientras pescaba en un espigón cercano al Puente de la Constitución de 1812, en Cádiz, según ha podido confirmar el Servicio de Emergencias 112 Andalucía. El aviso se recibió alrededor de las 14:15 horas gracias a un testigo, que alertó a emergencias de que una piedra había caído encima de la víctima cuando esta estaba pescando en la Glorieta Donante de Sangre, intersección con la avenida de la Bahía.

En ese momento, el Servicio de Emergencias envió un despliegue de sanitarios, bomberos, policía local y nacional que no pudo hacer nada más que confirmar el fallecimiento del varón, cuya identidad aún no ha trascendido. Por su parte, la Policía Judicial se ha desplazado hasta el lugar de los hechos para llevar a cabo el levantamiento del cadáver.

Según adelanta la voz del sur, el hombre, de unos 50 años, se encontraba acompañado de su padre en el momento del fallecimiento. Durante la jornada de pesca, una de sus cañas habría quedado enganchada, por lo que decidió acercarse al borde del mar para desatascarla. Para ello, se apoyó en una piedra de gran tamaño, pero el hombre habría perdido el equilibrio, provocando un resbalón que desencadenó la caída del bloque, que impactó sobre él, causándole la muerte.

Según este medio, el puente de 'La Pepa' y su espigón son zonas muy concurridas para la práctica de la pesca recreativa, por lo que es un lugar altamente frecuentado, por lo que el fallecimiento obligó a levantar un dispositivo de seguridad por la expectación generada en el entorno. Hasta el lugar de los hechos también se desplazó el alcalde, Bruno García, y el delegado José Carlos Teruel.

Encuentran el cuerpo de un hombre en un acantilado

La Guardia Civil localizó este viernes el cadáver de un madrileño de 65 años en un acantilado de Llanes, Asturias. El cuerpo sin vida fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Oviedo para realizarle la autopsia. El Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Llanes instruye diligencias.

A primera hora del día, un vecino se presentó en el Puesto de la Guardia Civil de Llanes informando de que su amigo llevaba desaparecido desde el pasado miércoles y no sabía nada. Se trataba de un hombre de Madrid que llevaba una temporada viviendo con él y su esposa desde hace unos días. Según señaló, el hombre salió de casa para dar "una vuelta" y no había vuelto a saber nada de él. Además, no lograban contactar con él porque tenía el teléfono apagado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com