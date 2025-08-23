Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Sucesos

Muere un hombre frente a su padre tras caerle una piedra mientras pescaba en Cádiz

Un bloque de grandes dimensiones cayó sobre él mientras trataba de desatascar una caña.

Puente de la Constituci&oacute;n de 1812

Puente de la Constitución de 1812Europa Press

Publicidad

Daniel Caballero
Publicado:

Un hombre ha muerto este sábado tras caerle encima una piedra de grandes dimensiones mientras pescaba en un espigón cercano al Puente de la Constitución de 1812, en Cádiz, según ha podido confirmar el Servicio de Emergencias 112 Andalucía. El aviso se recibió alrededor de las 14:15 horas gracias a un testigo, que alertó a emergencias de que una piedra había caído encima de la víctima cuando esta estaba pescando en la Glorieta Donante de Sangre, intersección con la avenida de la Bahía.

En ese momento, el Servicio de Emergencias envió un despliegue de sanitarios, bomberos, policía local y nacional que no pudo hacer nada más que confirmar el fallecimiento del varón, cuya identidad aún no ha trascendido. Por su parte, la Policía Judicial se ha desplazado hasta el lugar de los hechos para llevar a cabo el levantamiento del cadáver.

Según adelanta la voz del sur, el hombre, de unos 50 años, se encontraba acompañado de su padre en el momento del fallecimiento. Durante la jornada de pesca, una de sus cañas habría quedado enganchada, por lo que decidió acercarse al borde del mar para desatascarla. Para ello, se apoyó en una piedra de gran tamaño, pero el hombre habría perdido el equilibrio, provocando un resbalón que desencadenó la caída del bloque, que impactó sobre él, causándole la muerte.

Según este medio, el puente de 'La Pepa' y su espigón son zonas muy concurridas para la práctica de la pesca recreativa, por lo que es un lugar altamente frecuentado, por lo que el fallecimiento obligó a levantar un dispositivo de seguridad por la expectación generada en el entorno. Hasta el lugar de los hechos también se desplazó el alcalde, Bruno García, y el delegado José Carlos Teruel.

Encuentran el cuerpo de un hombre en un acantilado

La Guardia Civil localizó este viernes el cadáver de un madrileño de 65 años en un acantilado de Llanes, Asturias. El cuerpo sin vida fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Oviedo para realizarle la autopsia. El Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Llanes instruye diligencias.

A primera hora del día, un vecino se presentó en el Puesto de la Guardia Civil de Llanes informando de que su amigo llevaba desaparecido desde el pasado miércoles y no sabía nada. Se trataba de un hombre de Madrid que llevaba una temporada viviendo con él y su esposa desde hace unos días. Según señaló, el hombre salió de casa para dar "una vuelta" y no había vuelto a saber nada de él. Además, no lograban contactar con él porque tenía el teléfono apagado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Hace una semana los focos más graves estaban en Zamora y Ourense: ahora todas las miradas están puestas en León

Hace una semana los focos más graves estaban en Zamora y Ourense: ahora todas las miradas están puestas en León

Publicidad

Sociedad

Incendio Ourense

Más de 400.000 hectáreas quemadas convierten 2025 en el peor año de incendios de la historia

Alcantarillas valencia

Vuelven las fuertes lluvias a Valencia y varias localidades siguen con sus alcantarillas obstruidas tras la DANA

entrevista

Un alcalde de Ourense pide que se cambie la forma de actuar en los incendios: "Solamente pudimos recurrir al voluntariado"

Imagen de bomberos descansando en un incendio
Incendios España

La inteligencia artificial se cuela en los incendios: una nueva herramienta para su combate

Puente de la Constitución de 1812
Sucesos

Muere un hombre frente a su padre tras caerle una piedra mientras pescaba en Cádiz

Detenido en Alicante un médico por grabar a pacientes sin su consentimiento con cámaras espía
Alicante

Detenido un médico que grababa a sus pacientes mujeres con una cámara espía en Alicante

La Guardia Civil ha hallado una gran cantidad de material informático en su domicilio y no descarta que haya llevado a cabo esta actividad durante, al menos, tres años.

Fernando Barbero: sus cerezos actuaron de cortafuegos en Gargantilla
Incendios

Los cerezos extremeños que han salvado a los bosques del incendio de Jarilla

Los cerezos del Valle del Jerte y del Valle de Ambroz han conseguido salvar a muchos de los bosques que los rodean. Han actuado de cortafuegos, aunque lo hayan pagado con su vida al arder.

Imagen de archivo de la fachada de un edificio con toldos verdes.

El toldo verde: ¿Símbolo de identidad o enemigo del confort térmico moderno?

Las llamas arrasaron la mitad de la superficie del ayuntamiento de Chandrexa de Queixa, en Ourense

Ourense afronta la reconstrucción tras arder una décima parte de su territorio: "Parecía el fin del mundo"

Coche policial de la Policía Nacional

Se busca a una adolescente de 13 años, desaparecida en Zaragoza, que necesita medicación

Publicidad