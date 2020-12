Acuerdo entre Gobierno y CCAA para restringir los movimientos entre el 23 de diciembre y el 6 de enero a reuniones familiares de 10 personas

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha calificado como amplio y muy consensuado el acuerdo sobre cómo celebrar las fiestas de Navidad. lo ha resumido con la frase: "nos quedamos en casa" y limitamos todos los movimientos que sean prescindibles.

La ministra de Política Territorial, Carolina Darias, ha pedido responsabilidad, porque "queda todavía mucho camino por recorrer" para vencer al coronavirus, y ha puesto el acuerdo como ejemplo de cogobernanza. Dice que no se trata de celebrar la Navidad, sino de celebrar "muchas más". La Comunidad de Madrid no se ha sumado al acuerdo y Cataluña se ha abstenido, tiene su propio plan.

El Gobierno y las comunidades autónomas han estudiado en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud limitar la entrada y salida en las comunidades y ciudades autónomas durante las navidades (del 23 de diciembre al 6 de enero), solo lo podrán hacer los que lo tengan justificado, incluyendo los de índole familiar. También ratifican que serán un máximo de 10 personas en las reuniones, salvo que se trate de personas que viven en el mismo domicilio. No se exceptúan los niños y se recomienda que no sean de más de dos núcleos familiares. Así se establece en el 'Acuerdo por el que se prevén medidas de salud pública frente a covid-19 para la celebración de las fiestas navideñas'. Además, el toque de queda los días 24 y 25 de diciembre, Nochebuena y Nochevieja, se fija a las 1.30 horas máximo, si bien sólo para regresar al domicilio y "nunca" para desplazarse a otros encuentros sociales. Para estos desplazamientos excepcionales no se necesitará justificante.

Confinamiento

En concreto, según el texto, entre el 23 de diciembre de 2020 y el 6 de enero de 2021, las comunidades autónomas y ciudades autónomas harán efectiva la limitación de la entrada y salida en estos territorios, salvo para aquellos desplazamientos, adecuadamente justificados que se produzcan por alguno de los motivos previstos en dicho artículo, así como para los desplazamientos a territorios que sean lugar de residencia habitual de familiares o allegados del desplazado, cumpliéndose en todo momento los límites a la permanencia de grupos de personas que sean aplicables.

Variación en cada comunidad

No obstante, y a la vista de la evolución de la situación epidemiológica, las regiones podrán establecer que esta última salvedad, relativa a los desplazamientos a territorios que sean lugar de residencia habitual de familiares o allegados del desplazado, únicamente resulte aplicable en días determinados. Todo esto no será de aplicación en Canarias ni en Baleares debido a las características propias de la insularidad. En aquellos casos en que los residentes de centros residenciales sociosanitarios realicen una salida más prolongada con motivo de las celebraciones navideñas, éstas quedarán restringidas a un único domicilio y manteniendo una burbuja de convivencia estable. Además, a su reingreso se aconseja la realización de una prueba de diagnóstico de infección activa y los días posteriores al reingreso se extremarán las medidas de vigilancia y prevención.

Todo estático o virtual

Respecto a los eventos de Navidad, en el plan se prohíbe entre el 23 de diciembre de 2020 y el 6 de enero de 2021, la celebración de eventos presenciales con elevada afluencia de público, salvo que se garantice el cumplimiento de lo establecido en el documento de 'Recomendaciones para eventos y actividades multitudinarias en el contexto de nueva normalidad por COVID-19 en España'. Asimismo, se recomienda la celebración de actividades en las que se puedan garantizar el cumplimiento de las normas de higiene y prevención, tales como cabalgatas de reyes estáticas en lugares donde se pueda controlar el acceso, campanadas virtuales o retransmisiones de eventos navideños por televisión u otras opciones telemáticas. En este punto, en el documento se ha suprimido la recomendación de realizar la maratón de 'San Silvestre', reflejada en el primer borrador, y se prohíbe la celebración de los grandes eventos deportivos, aconsejando realizarlos de forma virtual.

Actividades al aire libre o con aforo reducido

Asimismo, las actividades navideñas tradicionales que se celebren en cines, teatros, auditorios, carpas de circo o similar se realizarán respetando el aforo previsto en la comunidad o ciudad autónoma correspondiente. Cuando sea posible, se recomienda que las actividades se realicen al aire libre y siempre garantizando que se cumple la distancia de seguridad para minimizar el contacto entre los asistentes. En relación a las ceremonias religiosas en espacios cerrados, se podrán seguir celebrando de acuerdo a las normas de aforo establecidas en cada comunidad autónoma, si bien se aconseja evitar cánticos y utilizar música pregrabada. También se deberán evitar las muestras física de devoción o tradición. La celebración de eventos religiosos, tales como la misa del gallo, el documento señala que "no será óbice para el cumplimiento de la regulación relativa a la limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno", y se recomienda ofrecer como alternativa servicios telemáticos o por televisión.

Hostelería y comercio

Respecto a la hostelería, el plan señala que seguirán con las mismas normas de aforo y prevención, así como con el resto de restricciones vigentes en cada comunidad autónoma, si bien se insiste en la importancia de garantizar una adecuada ventilación mecánica o natural en los interiores, así como reforzar la necesidad de utilizar mascarilla cuando no se esté comiendo o bebiendo. Sanidad y las comunidades autónomas recomiendan a la población que organice sus compras con antelación para evitar las grandes aglomeraciones en calles y centros comerciales. Asimismo, los comercios y calles comerciales deberán respetar el aforo previsto en su región, asegurándose el mantenimiento de la distancia interpersonal de seguridad. Durante el periodo navideño, el documento destaca la necesidad de que las administraciones competentes aumenten la frecuencia de horarios del transporte público para evitar las aglomeraciones, garantizando una adecuada ventilación y el cumplimiento de las medidas de prevención, que incluyen no comer y hacer un uso correcto de la mascarilla. Siempre que sea posible, se recomendará realizar los desplazamientos en transporte al aire libre.

Estudiantes

Finalmente, se recomienda a los estudiantes que regresan a casa para las vacaciones que limiten las interacciones sociales y extremen las medidas de prevención los 10 días antes, y una vez en el domicilio, limitar contactos, respetar su burbuja de convivencia e interactuar sobre todo al aire libre, en lugar de en el interior.