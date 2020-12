Salvador Illa intenta explicar el concepto 'allegado' para reunirse en Navidad: "Que tenga una vinculación sentimental determinada"

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha intentado explicar, por segundo día consecutivo, que significa ser allegado para poderse reunir con él durante la Navidad del 2020.

Hoy, ha intentado explicar el concepto desde Santander, junto al presidente cántabro Miguel Ángel Revilla, con el que se ha reunido durante más de una hora y con el que esta tarde visitará el Hospital de Valdecilla donde se está realizando uno de los estudios clínicos internacionales para la vacuna del coronavirus.

"No podemos bajar la guardia"

Salvador Illa ha insistido en que el mensaje que se intenta transmitir es claro: "Quedémonos en casa y reduzcamos la movilidad".

Asegura que las navidades y sobre todo el mes de diciembre "es muy crítico" y se podría echar a perder lo conseguido en estas últimas semanas para frenar el avance de la pandemia.

Illa ha elogiado la actitud responsable de la ciudadanía durante este tiempo y se muestra convencido que esa actitud se va a seguir manteniendo también en Navidad.

Allegado: "Una vinculación sentimental determinada"

Pero un día más se ha visto obligado a aclarar que además de las reuniones familiares también se permiten los encuentros con personas allegadas: "Tenemos que encontrarnos, pues, un hijo que estudia fuera de la comunidad autónoma con sus padres o una persona que sin tener una relación familiar clásica con otra persona pues tenga una vinculación sentimental muy determinada", eso es "lo que hemos querido decir, lo que todo el mundo sabe que ocurre en Navidades".

Sin embargo, Salvador Illa hace hincapié en que no es momento "de irse de vacaciones, ni de irse un grupo de amigos a otra zona de España" y ha insistido en que es "momento de quedarse en casa, con la familia, de celebrar la Navidad con las unidades de convivencia estable".

Acuerdo que obliga a todos, también a Madrid

Ha recordado que se trata de "una acuerdo que nos obliga a todos" y no ha querido entrar a valorar el rechazo al Plan de Navidad de la Comunidad de Madrid: " No lo voy a valorar, cada comunidad tiene que explicar su posicionamiento, no voy a hacer de portavoz de nadie".

Illa ha destacado que a principios de año, y si puede ser antes, "no duden de que estamos preparados para en cuanto recibamos las vacunas poder administrarlas", mientras tanto ha pedido prudencia y no bajar la guardia.