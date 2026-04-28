Roca Rey sale del hospital tras la cornada: "Tuve mucha suerte con el tema de arterias, pero hay muchísimos destrozos musculares"

El torero Andrés Roca Rey ha abandonado este martes el hospital en Sevilla donde permanecía ingresado desde la grave cornada sufrida en la plaza de la Real Maestranza. El diestro ha salido por su propio pie, apoyado en un bastón, cinco días después del percance ocurrido el pasado 23 de abril.

La escena, a la salida del centro sanitario, ha reflejado el inicio de una nueva etapa en su recuperación. Tras subir a un vehículo que lo trasladó a su domicilio, el torero ha querido detenerse ante los medios para agradecer el apoyo recibido durante su ingreso.

"Muy agradecido a ustedes por estar pendientes. A la vida, a Dios, a toda la gente que ha estado preocupada por mí. En estos momentos recibes mucho cariño de parte del público, de la afición, de ustedes como decía antes, de mi familia que ha venido desde Perú, y la verdad es que también se aprovecha para parar, pensar, descansar. Y, bueno, nada, solamente quería agradecerles a ustedes por haber estado tan pendientes", ha declarado.

Una recuperación sin plazos

Pese a haber recibido el alta médica, el torero ha evitado fijar una fecha para su regreso a los ruedos. La gravedad de la cornada, con importantes daños musculares, condiciona el proceso de recuperación.

"La verdad que no lo sé porque hay muchos destrozos musculares. Tuve mucha suerte con el tema de arterias y eso, pero hay muchísimos destrozos musculares, entonces no lo sé. Dependiendo de la fisioterapia. Mañana empiezo con el fisio a rehabilitarme y espero estar bien cuanto antes", ha explicado.

El propio Roca Rey ha reconocido que la fase que comienza ahora será exigente. "Creo que ahora viene la parte dura de la recuperación que es la rehabilitación, pero contento. Contento de poder estar aquí con ustedes, habiendo salido del hospital. Tenía muchas ganas, ahí no se pasa bien la verdad", ha añadido.

El equipo médico que lo atendió, encabezado por el doctor Octavio Mulet, informó de que la cornada en el muslo derecho había provocado daños musculares de consideración. No obstante, el parte destacó como aspecto relevante la ausencia de lesiones vasculares graves.

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