La Guardia Civil monitoriza cada vez más carreras ilegales por España

Las cámaras térmicas de los drones de la Guardia Civil marcan un punto rojo por cada uno de los vehículos con el motor caliente. Están concentrados en un polígono industrial de la provincia de Pontevedra a punto de quemar gasolina. Este tipo de concentraciones son cada vez más frecuentes por todo el país. Los agentes las monitorizan de cerca en Asturias y Galicia, pero se dan en Madrid, Murcia, Zaragoza, Tarragona...

Los participantes se organizan por redes sociales. Convocan en un punto, pero si se sienten observados, trasladan rápidamente la convocatoria a otro lugar. Por ejemplo, pueden citar en A Coruña, y acabar celebrando las carreras o exhibiciones en Portugal. Cuando esto ocurre, los investigadores de la Sección de Tráfico de la Guardia Civil contactan con sus homólogos portugueses, y estos vigilan y denuncian igualmente. Los drones son capaces, incluso, en situaciones de poca visibilidad, de quedarse con las matrículas y las caras de los pilotos.

Las modalidades: Lanzadas, Donuts y Portuguesas

Hay varias modalidades: "lanzadas" son carrreras en paralelo, inspiradas en películas como "Fast and Furios" o todavía más vintage la propia "Grease". Otra modalidad, los donuts o trompos de toda la vida, normalmente alrededor de rotondas, quemando neumático y motor y las "portuguesas", en las que basicamente se saca humo. Varios participantes o asistentes levantan el coche con el motor revolucionado y al soltarlo quema asfalto. Las rodaduras de los vehículos también son captadas por la cámara térmica.

Pérdidad de puntos y elevadas multas

Héctor Teixeira, del sector de Tráfico de la Guardia Civil en A Coruña asegura que no van persiguiendo el ocio, son conscientes de que muchos jóvenes acuden a exhibir sus vehículos, persiguen el delito, que muchas veces se comete bajo los efectos del alcohol y las drogas, poniendo en peligro su vida, la de los asistentes, la de los vecinos, y la de otros conductores. Porque no hay que olvidar, que todas estas actividades se hacen en zonas municipales, y transitan por carreteras urbanas, convencionales, y a veces también autopistas y autovías. Las infracciones suponen delitos contra la seguridad víal con la pérdida de puntos y multas de 600 euros, pero cuando hay heridos, el delito es más grave puede tipicarse como lesiones u homicidios imprudentes y puede acarrear penas de cárcel.En la modalidad de las carreras "paralelas o lanzadas" suele haber piques y competiciones que acaban en apuestas, algo que ya es más difícil de demostrar y perseguir.

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