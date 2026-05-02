VIDEO: Incendio en la nave de un desguace en Alicante

Este sábado, 2 de mayo, a las 15.52 horas, se ha declarado un incendio en la nave de un desguace en la carretera Orihuela-Almoradí (Alicante), a 400 metros del Hospital Comarcal de la Vega Baja de San Bartolomé. El fuego ha sido "iniciado potente" en el recinto, pero el daño se está produciendo en la carpa exterior, según ha informado el Consorcio Provincial de Alicante.

Hasta el lugar, se han movilizado dos autobombas pesadas, un camión y una Unidad de Mando y Jefatura (UMJ) de Orihuela, junto a una autobomba pesada de Almoradí y nodrizas de otros parques de la provincia. Durante la intervención, los equipos de emergencia colaboraron en la ubicación de hidrantes próximos a la zona para suministrar agua a los efectivos.

El Consorcio también informa que el incendio está "sectorizado" y no hay heridos. También señalan que el fuego evoluciona de manera favorable tras las primeras maniobras.

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