Morante de la Puebla sufre una cogida en la plaza de La Maestranza de Sevilla

En la plaza de La Maestranza de Sevilla tenía lugar uno de los festejos de la Feria de Abril. Uno de los toreros que participaban en la corrida de toros era José Antonio Morante de la Puebla que, ha sido cogido por el animal.

El diestro no amagó al toro. Fue en un momento de confianza, que no sacó los brazos, y el animal se le vino al pecho. Tiró el capote al ruedo y quedó atrapado. El animal de la ganadería de Hermanos García Jiménez lo hirió por detrás, parece que en el glúteo, dejándolo tendido en el suelo. El toro tenía sangre en el pitón.

Mientras los compañeros trataban de alejar al toro, el herido se tocaba el glúteo izquierdo, zona donde parece que el animal lo ha alcanzado. Una vez distraído, el resto de la cuadrilla lo ha cogido y llevado a enfermería.

Era el último toro del sevillano, su cuarto, en una tarde donde se colgaba el cartel "no hay billetes". Al tratar de fijarlo con el capone fue corneado. Aún se desconoce el estado de salud del torero, que será atendido por el equipo del cirujano Octavio Mulet, según el 'Diario de Sevilla'.

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