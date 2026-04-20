Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Toros

Morante de la Puebla sufre una cogida en la plaza de La Maestranza de Sevilla

El toro se abalanzó sobre el torero y lo hirió por el glúteo.

El diestro Morante de la Puebla sufre una cogida durante la novena corrida de la Feria de Abril de Sevilla con reses de la ganader&iacute;a de Hermanos Garc&iacute;a Jim&eacute;nez

El diestro Morante de la Puebla sufre una cogida durante la novena corrida de la Feria de Abril de Sevilla con reses de la ganadería de Hermanos García JiménezEFE

Publicidad

En la plaza de La Maestranza de Sevilla tenía lugar uno de los festejos de la Feria de Abril. Uno de los toreros que participaban en la corrida de toros era José Antonio Morante de la Puebla que, ha sido cogido por el animal.

El diestro no amagó al toro. Fue en un momento de confianza, que no sacó los brazos, y el animal se le vino al pecho. Tiró el capote al ruedo y quedó atrapado. El animal de la ganadería de Hermanos García Jiménez lo hirió por detrás, parece que en el glúteo, dejándolo tendido en el suelo. El toro tenía sangre en el pitón.

Mientras los compañeros trataban de alejar al toro, el herido se tocaba el glúteo izquierdo, zona donde parece que el animal lo ha alcanzado. Una vez distraído, el resto de la cuadrilla lo ha cogido y llevado a enfermería.

Era el último toro del sevillano, su cuarto, en una tarde donde se colgaba el cartel "no hay billetes". Al tratar de fijarlo con el capone fue corneado. Aún se desconoce el estado de salud del torero, que será atendido por el equipo del cirujano Octavio Mulet, según el 'Diario de Sevilla'.

Este artículo es una noticia de última hora sobre la cogida a Morante de la Puebla y se irá actualizando a medida vayamos conociendo más información. Para consultar la última hora prueba a refrescar la página en tu navegador. También puedes seguir toda la actualidad sobre la cogida a Morante de la Puebla en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter o Instagram

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Así rescataron los bomberos a un niño de 3 años atrapado en un pozo de Toledo

Antena3 Noticias

Publicidad

Sociedad

Antena3 Noticias

Así rescataron los bomberos a un niño de 3 años atrapado en un pozo de Toledo

El diestro Morante de la Puebla sufre una cogida durante la novena corrida de la Feria de Abril de Sevilla con reses de la ganadería de Hermanos García Jiménez

Morante de la Puebla sufre una cogida en la plaza de La Maestranza de Sevilla

Coche Policía Nacional.

Detenido un profesor de primaria en Barcelona con más de 100.000 archivos de pornografía infantil

Piden prisión para un matrimonio por pegar, dar baños de agua fría y dejar sin comer a su hijo en Gijón
Gijón

Golpes con la escoba, baños de agua fría o sin comer: piden prisión para el matrimonio acusado de maltratar a su hijo

Los bomberos tras el rescate del niño en el pozo de Toledo
TOLEDO

Las angustiosas imágenes del rescate del niño de tres años que cayó a un pozo de apenas 35 centímetros en Toledo

Madre menor agredido en Fuengirola
Andalucía

La madre del chico de 14 años agredido en Fuengirola: “No puede comer ni hablar"

El menor será intervenido quirúrgicamente para implantarle placas de titanio. “Tiene la boca prácticamente partida”, lamenta su madre, que espera que se haga justicia.

El vídeo del levantamiento del cadáver en un parque de Telde
Crimen Telde

15 años de prisión para un joven acusado de asesinar a otro a puñaladas en un parque de Telde

El presunto asesino llegó en patera unos días antes de que ocurrieran los hechos y vivía de okupa en Telde junto a la víctima y otros tres jóvenes marroquíes, que presenciaron el suceso.

El momento de la detención del fugitivo polaco condenado a 485 años de cárcel

Detenido en Tenerife a un peligroso fugitivo polaco condenado a 485 años de cárcel mientras paseaba a su perro

Miembros de la Media Luna Roja Iraní se encuentran entre los restos de vehículos en un taller mecánico en Teherán

Más de la mitad de los españoles están preocupados por la guerra en Irán y temen un ataque nuclear

Imagen de archivo de una pistola

Muere un agente de los GEO en Guadalajara tras dispararse en la pierna de manera accidental

Publicidad