Noticias de hoy, lunes 20 de abril de 2026

Arranca la regularización presencial de migrantes en España, mientras el mundo contiene la respiración ante el que podría ser el final del alto el fuego.

El alto el fuego pende de un hilo

El ejército de Estados Unidos ha interceptado un barco iraní en el Estrecho de Ormuz. Poco después, drones de Irán atacaron a buques militares estadounidenses. El alto el fuego pende de un hilo cuando los emisarios de Trump ya están en Pakistán para reanudar las negociaciones. Irán acusa a Estados Unidos de romper el alto el fuego y amenaza con no acudir a ese encuentro.

Arranca el plazo para pedir la regularización de forma presencial

Este lunes arranca el plazo para solicitar de forma presencial la regularización. Una medida que podría beneficiar a más de 500 mil personas. Oficinas de la Seguridad Social, de Correos y de Extranjería se preparan ya para recibir a los primeros migrantes con cita previa.

Luis Bárcenas y su mujer declaran en el juicio Kitchen

Día intenso en la Audiencia Nacional. El juicio por la 'Operación Kitchen' se reanuda con la declaración de Luis Bárcenas, el que fuera tesorero del PP, y su mujer, Rosalía Iglesias. Ambos como acusaciones particulares. Fueron los principales objetivos de la operación por la que se le habría intentado sustraer información sensible del PP. Esta semana testificarán también el expresidente Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal.

La policía identifica al autor de la tragedia en Luisiana

La policía identifica al autor de la tragedia en Luisiana. Se trata de Shamar Elkins. Era padre de 7 de los 8 menores asesinados. En este tiroteo masivo otras 10 personas han resultado heridas. El atacante escapó de la zona en un coche robado, pero fue abatido por la policía.