Noticias hoy
Noticias de hoy, lunes 20 de abril de 2026
Consulta las últimas noticias en España hoy, lunes 20 de abril de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.
Publicidad
Arranca la regularización presencial de migrantes en España, mientras el mundo contiene la respiración ante el que podría ser el final del alto el fuego.
El alto el fuego pende de un hilo
El ejército de Estados Unidos ha interceptado un barco iraní en el Estrecho de Ormuz. Poco después, drones de Irán atacaron a buques militares estadounidenses. El alto el fuego pende de un hilo cuando los emisarios de Trump ya están en Pakistán para reanudar las negociaciones. Irán acusa a Estados Unidos de romper el alto el fuego y amenaza con no acudir a ese encuentro.
Arranca el plazo para pedir la regularización de forma presencial
Este lunes arranca el plazo para solicitar de forma presencial la regularización. Una medida que podría beneficiar a más de 500 mil personas. Oficinas de la Seguridad Social, de Correos y de Extranjería se preparan ya para recibir a los primeros migrantes con cita previa.
Luis Bárcenas y su mujer declaran en el juicio Kitchen
Día intenso en la Audiencia Nacional. El juicio por la 'Operación Kitchen' se reanuda con la declaración de Luis Bárcenas, el que fuera tesorero del PP, y su mujer, Rosalía Iglesias. Ambos como acusaciones particulares. Fueron los principales objetivos de la operación por la que se le habría intentado sustraer información sensible del PP. Esta semana testificarán también el expresidente Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal.
La policía identifica al autor de la tragedia en Luisiana
La policía identifica al autor de la tragedia en Luisiana. Se trata de Shamar Elkins. Era padre de 7 de los 8 menores asesinados. En este tiroteo masivo otras 10 personas han resultado heridas. El atacante escapó de la zona en un coche robado, pero fue abatido por la policía.
Más Noticias
- La Embajada de Venezuela pide disculpas por las palabras racistas de Carlos Baute sobre Delcy Rodríguez: "¡Fuera la mona!"
- Reestablecida la circulación tras retrasos en los trenes AVE Madrid-Andalucía por incidencia en una maquinaria a horas de comenzar la Feria de Abril
- El incendio de un vehículo provoca el corte de la A3 a la altura de Honrubia sentido Madrid
Publicidad