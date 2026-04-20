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Noticias de hoy, lunes 20 de abril de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, lunes 20 de abril de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

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Noticias de hoy, lunes 20 de abril de 2026 | Antena 3 Noticias

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Arranca la regularización presencial de migrantes en España, mientras el mundo contiene la respiración ante el que podría ser el final del alto el fuego.

El alto el fuego pende de un hilo

El ejército de Estados Unidos ha interceptado un barco iraní en el Estrecho de Ormuz. Poco después, drones de Irán atacaron a buques militares estadounidenses. El alto el fuego pende de un hilo cuando los emisarios de Trump ya están en Pakistán para reanudar las negociaciones. Irán acusa a Estados Unidos de romper el alto el fuego y amenaza con no acudir a ese encuentro.

Arranca el plazo para pedir la regularización de forma presencial

Este lunes arranca el plazo para solicitar de forma presencial la regularización. Una medida que podría beneficiar a más de 500 mil personas. Oficinas de la Seguridad Social, de Correos y de Extranjería se preparan ya para recibir a los primeros migrantes con cita previa.

Luis Bárcenas y su mujer declaran en el juicio Kitchen

Día intenso en la Audiencia Nacional. El juicio por la 'Operación Kitchen' se reanuda con la declaración de Luis Bárcenas, el que fuera tesorero del PP, y su mujer, Rosalía Iglesias. Ambos como acusaciones particulares. Fueron los principales objetivos de la operación por la que se le habría intentado sustraer información sensible del PP. Esta semana testificarán también el expresidente Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal.

La policía identifica al autor de la tragedia en Luisiana

La policía identifica al autor de la tragedia en Luisiana. Se trata de Shamar Elkins. Era padre de 7 de los 8 menores asesinados. En este tiroteo masivo otras 10 personas han resultado heridas. El atacante escapó de la zona en un coche robado, pero fue abatido por la policía.

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Un incendio en Montjuïc obliga a desalojar el Castillo de forma preventiva

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Sociedad

María Corina Machado en el acto en Madrid

La Embajada de Venezuela pide disculpas por las palabras racistas de Carlos Baute sobre Delcy Rodríguez: "¡Fuera la mona!"

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Noticias de hoy, lunes 20 de abril de 2026

A3 Noticias 1 (04-09-25) Una caída de los servidores informáticos paraliza o retrasa todos los trenes AVE con origen y destino Madrid

Reestablecida la circulación tras retrasos en los trenes AVE Madrid-Andalucía por incidencia en una maquinaria a horas de comenzar la Feria de Abril

Incendio en la A3
Incendio en la A3

El incendio de un vehículo provoca el corte de la A3 a la altura de Honrubia sentido Madrid

Vecinos unidos contra unos okupas en Burgos
Burgos

Vecinos de Cojóbar, un pueblo de Burgos, unidos contra un grupo de okupas

Inauguración de la Exposición Universal de Sevilla 92
Efemérides

Efemérides de hoy 20 de abril de 2026: ¿Qué pasó el 20 de abril?

Consulta las efemérides de hoy 20 de abril de 2026 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.

Imagen de archivo de un tractor
Ibiza

Muere un hombre tras volcar el tractor que conducía y quedar atrapado debajo en Ibiza

El incidente sucedió en el municipio de Sant Antoni, donde un hombre de unos 70 años ha fallecido.

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Imagen de archivo de la Guardia Civil de Alicante

Muere un joven de 25 años en un tiroteo en Alicante

Begoña Carrasco

Suplantan la identidad de la alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco

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