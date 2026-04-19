Sánchez anuncia en Andalucía que este martes propondrá en Bruselas que la UE rompa su acuerdo de asociación con Israel

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este domingo que el Ejecutivo español presentará el martes en Bruselas una iniciativa para que la Unión Europea rompa su acuerdo de asociación con Israel, en el marco de la guerra en Oriente Próximo. Sánchez ha hecho este anuncio durante su intervención en Gibraleón (Huelva), en el primer acto en el que participa de la precampaña de las elecciones andaluzas, donde ha situado esta propuesta dentro de la línea política que ha venido defendiendo desde el inicio del conflicto.

Sánchez ha insistido en que la iniciativa no responde a una confrontación con el pueblo israelí, al que ha definido como un "pueblo amigo", sino al rechazo del Gobierno español a la actuación del Ejecutivo de Benjamín Netanyahu. "No estamos de acuerdo con las acciones que está llevando", ha subrayado el presidente, antes de defender que "aquel pueblo que viola las acciones que defiende la UE no puede ser socio de la UE".

El jefe del Ejecutivo ha enlazado su mensaje con la posición expresada la víspera por el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien en Barcelona ha pedido a Netanyahu que ponga fin a los conflictos bélicos en la región. Ante los asistentes, muchos de los cuales corearon "¡No a la guerra!", ha reclamado a "los poderosos" que detengan la guerra y "paren los pies a Netanyahu".

Montero promete reducir las listas de espera médicas

En el plano andaluz, la intervención de la ministra de Hacienda y candidata socialista, María Jesús Montero, se ha centrado en la sanidad, la vivienda y la crítica a la gestión del Gobierno de Juanma Moreno. Montero ha asegurado que su primera decisión, si gobierna, será garantizar que "nadie espere más de 24 horas" para ser atendido por el médico de familia, que "nadie espere más de 30 días" para una prueba diagnóstica y que las intervenciones quirúrgicas no se demoren "más de 4 o 6 meses".

"Vamos a rescatar al sistema sanitario, vamos a hacerlo", ha afirmado Montero, que ha reivindicado el papel histórico del PSOE en la construcción del estado del bienestar en Andalucía y acusó a la Junta de someter a la sanidad pública a un progresivo deterioro.

En ese sentido, ha advertido de que el sistema sanitario andaluz vive una situación de "colapso" y ha denunciado casos que, según dijo, evidencian una gestión marcada por la falta de respuesta y por graves fallos en los programas de cribado.

"Vamos a rescatar al sistema sanitario"

Montero también ha arremetido contra el Ejecutivo andaluz por, según expuso, no atender a los ayuntamientos cuando estos piden ayuda. "El Gobierno de Andalucía ni se pone al teléfono cuando piden ayuda los ayuntamientos de Andalucía, bien lo saben los alcaldes", ha señalado, en una crítica que ha dirigido especialmente a la política municipal y a la falta de interlocución con los consistorios.

La dirigente socialista ha defendido además que el PSOE presenta "propuestas" y "hambre" para seguir desarrollando el Estatuto de Autonomía, y planteó un horizonte de dos legislaturas en el que los socialistas se comprometen a construir 100.000 viviendas, facilitar alquileres asequibles para los jóvenes y avanzar en su emancipación. “Vamos con propuestas y con hambre para el desarrollo de nuestro Estatuto de Autonomía”, remarcó.

Montero ha acusado igualmente a la derecha andaluza de no haber apostado nunca por esta tierra y de haberse opuesto históricamente a los avances sociales y económicos. A su juicio, el andalucismo no consiste en "llevar una pulserita" ni en "darse golpes de pecho" mientras se confronta con la mayoría social, sino en garantizar estabilidad a través de los servicios públicos y la igualdad de oportunidades. "Estabilidad no es un cheque en blanco", ha afirmado, antes de defender que la verdadera estabilidad la aporta la red de seguridad del Estado del bienestar.

La candidata socialista también ha cargado contra el PP por votar, según dijo, en contra de medidas que han beneficiado a millones de españoles, entre ellas la revalorización de las pensiones, la subida del salario mínimo y la conversión de numerosos contratos en indefinidos. Montero ha sostenido que Andalucía ha ganado empleo, especialmente entre jóvenes y mujeres, gracias a las políticas impulsadas por los gobiernos progresistas, y acusó a la derecha de intentar apropiarse de esos resultados pese a haberlos rechazado en las cámaras.

Sánchez carga contra el PP

Sánchez, por su parte, ha aprovechado su intervención también para defender la acción del Gobierno en materia social y económica y para reivindicar que España se ha situado en la vanguardia de los gobiernos progresistas internacionales. Según ha aseverado, el país ha demostrado que se puede crecer, alcanzar los 22 millones de afiliados a la Seguridad Social, reducir las emisiones contaminantes, revalorizar las pensiones y avanzar en derechos laborales y de conciliación.

En otro momento de su discurso, Sánchez ha apelado a la memoria de la emigración española y ha recodado a su abuelo y a tantos otros ciudadanos que tuvieron que marcharse al extranjero durante la dictadura en busca de oportunidades. A partir de esa referencia, ha defendido la regularización y el reconocimiento de derechos para las personas migrantes que contribuyen a la prosperidad del país.

El presidente también ha denunciado este domingo la "hipocresía" del PP, que apoyó en su día la regularización de inmigrantes y ahora la rechaza, aunque ha asegurado que no le sorprende: "un partido que se financió en B, lo que quiere son trabajadores que cobren en B".

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