Suplantan la identidad de la alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha denunciado un intento de suplantación de su identidad en redes sociales, tras detectarse la creación de un perfil falso que utilizaba su nombre para contactar con otros usuarios. El caso ha generado preocupación tanto en el ámbito institucional, como entre la ciudadanía, debido al posible uso fraudulento de esta cuenta.

El perfil "falso" fue detectado en Facebook, y presentaba una denominación muy similar a la real, con una ligera alteración en el apellido que podría pasar desapercibida a simple vista. Esta estrategia, habitual en los casos de suplantación digital, busca generar confianza en las víctimas para facilitar el engaño. Según se ha informado, desde dicha cuenta se enviaban mensajes privados a distintos usuarios, lo que hace pensar en un posible intento de estafa, o de obtención de información personal.

Los ciudadanos contactaron con la alcaldesa para confirmar la autenticidad

La noticia ha salido a la luz gracias a varios ciudadanos que, al recibir mensajes sospechosos, decidieron ponerse en contacto con la alcaldesa para confirmar su autenticidad. Estas alertas permitieron identificar rápidamente al perfil falso, y actuar con mayor rapidez para frenar sus posibles consecuencias.

Tras conocer los hechos, Carrasco ha trasladado la denuncia a las autoridades competentes, con el objetivo de que se investigue el origen de la cuenta y se depuren responsabilidades. Asimismo, ha aprovechado para lanzar un mensaje de advertencia a la población, insistiendo en la importancia de extremar la precaución, en el uso de redes sociales.

La alcaldesa ha recordado que es fundamental comprobar la veracidad de los perfiles antes de interactuar con ellos, especialmente cuando se trata de figuras públicas. También ha recomendado no facilitar datos personales, ni realizar ningún tipo de transacción económica ante solicitudes sospechosas.

Este incidente pone de relieve el creciente problema de la suplantación de identidad en el entorno digital, y la necesidad de reforzar la concienciación ciudadana para prevenir este tipo de delitos.

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