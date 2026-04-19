Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

CASTELLÓN

Suplantan la identidad de la alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco

El perfil "falso" fue detectado en Facebook, y presentaba una denominación muy similar a la real, con una ligera alteración en el apellido que podría pasar desapercibida a simple vista.

Bego&ntilde;a Carrasco

Begoña CarrascoEFE

Publicidad

Marta Alarcón
Publicado:

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha denunciado un intento de suplantación de su identidad en redes sociales, tras detectarse la creación de un perfil falso que utilizaba su nombre para contactar con otros usuarios. El caso ha generado preocupación tanto en el ámbito institucional, como entre la ciudadanía, debido al posible uso fraudulento de esta cuenta.

El perfil "falso" fue detectado en Facebook, y presentaba una denominación muy similar a la real, con una ligera alteración en el apellido que podría pasar desapercibida a simple vista. Esta estrategia, habitual en los casos de suplantación digital, busca generar confianza en las víctimas para facilitar el engaño. Según se ha informado, desde dicha cuenta se enviaban mensajes privados a distintos usuarios, lo que hace pensar en un posible intento de estafa, o de obtención de información personal.

Los ciudadanos contactaron con la alcaldesa para confirmar la autenticidad

La noticia ha salido a la luz gracias a varios ciudadanos que, al recibir mensajes sospechosos, decidieron ponerse en contacto con la alcaldesa para confirmar su autenticidad. Estas alertas permitieron identificar rápidamente al perfil falso, y actuar con mayor rapidez para frenar sus posibles consecuencias.

Tras conocer los hechos, Carrasco ha trasladado la denuncia a las autoridades competentes, con el objetivo de que se investigue el origen de la cuenta y se depuren responsabilidades. Asimismo, ha aprovechado para lanzar un mensaje de advertencia a la población, insistiendo en la importancia de extremar la precaución, en el uso de redes sociales.

La alcaldesa ha recordado que es fundamental comprobar la veracidad de los perfiles antes de interactuar con ellos, especialmente cuando se trata de figuras públicas. También ha recomendado no facilitar datos personales, ni realizar ningún tipo de transacción económica ante solicitudes sospechosas.

Este incidente pone de relieve el creciente problema de la suplantación de identidad en el entorno digital, y la necesidad de reforzar la concienciación ciudadana para prevenir este tipo de delitos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

Gorri, el loro que se escapó una semana de su casa en San Sebastián, regresa con la manicura hecha

Gorri, el loro que se escapó una semana de su casa en San Sebastián, regresa con la manicura hecha

Publicidad

Sociedad

Begoña Carrasco

Suplantan la identidad de la alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco

Noticias de hoy, jueves 2 de octubre de 2025

Noticias de hoy, domingo 19 de abril de 2026

Imagen de archivo UVI Móvil SESCAM

Tragedia en Albacete: Muere un trabajador tras caerle encima el vehículo que reparaba

Audiencia Provincial de Málaga (Archivo)
Abuso sexual

Condenan a tres años y medio de prisión a un hombre por abusar sexualmente de un joven invidente con una discapacidad del 96%

Coche Policía Nacional.
SUCESOS

Detenido un okupa por apuñalar en la cara a su compañero de piso tras una discusión en Palma

Imagen de archivo de la Policía Nacional
Valladolid

Detenido por intentar apuñalar a un cocinero y amenazar a varios clientes de un local de hostelería en Valladolid

El delantal que llevaba puesto el trabajador y sus reflejos, le ayudaron a esquivar el apuñalamiento.

Dos nuevos fallecidos suben a tres los muertos en el incendio de Los Realejos
Tenerife

Ascienden a tres los muertos en el incendio de Los Realejos, Tenerife

Dos de las tres personas que estaban ingresadas en estado crítico han fallecido por intoxicación de humo.

Ambulancia del Centro de Emergencias Sanitarias 061

Muere un joven tras caer por un barranco con un quad en Jaén

Dani Fernández, operado de urgencia tras sufrir una caída en el escenario del Roig Arena

Dani Fernández, operado de urgencia tras sufrir una caída en el escenario del Roig Arena

Txumari Alfaro

Muere el naturópata televisivo, Txumari Alfaro, a los 73 años en Pamplona

Publicidad