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Muere un hombre tras volcar el tractor que conducía y quedar atrapado debajo en Ibiza

El incidente sucedió en el municipio de Sant Antoni, donde un hombre de unos 70 años ha fallecido.

Imagen de archivo de un tractor

Imagen de archivo de un tractorUnsplash

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Lucía Hernández
Publicado:

Este domingo, sobre las 14.53 horas, un hombre de unos 70 años ha muerto en el municipio de Sant Antoni de Portmany (Ibiza), tras volcar un tractor que él mismo conducía y quedar atrapado bajo el vehículo. El varón conducía el tractor por un camino cuando este volcó.

Según la información facilitada por el SAMU 061, el incidente ha ocurrido en el camino del agroturismo Can Lluc, en Sant Rafel de sa Creu. Han acudido al lugar del trágico suceso una ambulancia, bomberos, Policía Local y Guardia Civil.

El 'Diario de Ibiza' ha informado de que los bomberos se desplazaron inmediatamente a la zona. Cuando llegaron los sanitarios, solo pudieron confirmar la muerte de la víctima y que estaba atrapado por el vehículo. Después de comprobar que el hombre había fallecido, levantaron el vehículo y sacaron el cuerpo. El equipo de la Policía Judicial de la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las causas.

Accidente laboral que acaba con la vida de un hombre

Un joven agricultor de 33 años falleció el pasado 16 de abril en Els Guiamets (Tarragona) por un accidente laboral. El trabajador quedó atrapado bajo un tractor durante las tareas de labranza en una finca del municipio.

Según informaron fuentes de los Mossos d'Esquadra y los Bombers, el joven conducía el tractor de la explotación cuando cayó por un terraplén de unos dos metros. El vehículo ha volcado y lo ha dejado atrapado debajo. El aviso al 112 se recibió a las 14.34 horas y se desplazaron varios equipos de emergencia.

A pesar de ser liberado de debajo del vehículo y de las maniobras de reanimación practicadas en el lugar, el hombre ha fallecido en la misma finca donde trabajaba.

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