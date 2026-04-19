Portugal llena el depósito en España: hasta 30 euros de ahorro en apenas tres minutos de frontera

Apenas tres minutos en coche separan dos gasolineras. Poco más de un kilómetro y 30 euros de diferencia por depósito. En el entorno de la frontera entre Tui y Valença, el combustible se ha convertido en un motivo más de cruce diario, y el flujo apunta en una dirección clara: de Portugal hacia Galicia. En Tui (Pontevedra) el litro de gasolina ronda hoy los 1,50 euros y el diésel se sitúa en torno a 1,75. Al otro lado del Miño, los precios escalan hasta cerca de 1,94 euros en gasolina y a los 2,14 en diésel. La diferencia, traducida a un depósito medio, alcanza con facilidad los 25 o incluso 30 euros.

"Ya no compensa repostar en Portugal. Venimos siempre a Tui, ahorramos bastante cada vez", resume un conductor portugués mientras llena el depósito en una estación gallega. No es una excepción. La escena se repite: matrículas portuguesas, colas en hora punta y una rutina que se ha instalado con naturalidad en la frontera.Otro conductor lo explica de forma aún más directa: "Aprovechamos el viaje, llenamos el coche y hacemos también la compra aquí". El combustible se ha sumado así a la lista de motivos tradicionales de cruce, en una zona donde la movilidad transfronteriza es habitual desde hace décadas.

El fenómeno tiene una explicación clara en los precios y la fiscalidad. En España, la reciente reducción del IVA de los carburantes del 21 al 10 % ha contenido parcialmente el coste. En Portugal, en cambio, la carga impositiva sigue siendo más elevada, lo que amplía la brecha con el lado español. Esa diferencia se traduce en comportamiento inmediato. Más coches portugueses repostando en Galicia, más rotación en las estaciones de servicio de Tui y más presión en determinados momentos del fin de semana, cuando el flujo se intensifica. En algunos casos, incluso se han registrado problemas de suministro por la alta demanda.

En Valença, la imagen es la contraria. Gasolineras vacías i con con menor actividad relativa mientras muchos conductores cruzan apenas unos minutos para llenar el depósito en España antes de regresar."En Portugal los impuestos son muy altos y eso se nota mucho", reconoce otro usuario tras repostar en Galicia. La frase se repite, casi como diagnóstico común en la frontera. La distancia entre Tui y Valença sigue siendo la misma: un puente, un río y pocos minutos de trayecto. Pero la diferencia de precio ha convertido ese pequeño desplazamiento en una decisión económica de primer orden. Y, por ahora, la balanza se inclina claramente hacia el lado español.

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