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Muere el naturópata televisivo, Txumari Alfaro, a los 73 años en Pamplona

Su popularidad llegó de la mano del programa televisivo 'La Botica de la Abuela', un espacio centrado en remedios caseros y consejos de salud natural.

Txumari Alfaro

Txumari AlfaroWikipedia

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Marta Alarcón
Publicado:

El naturópata navarro Txumari Alfaro fallecía este sábado en Pamplona a los 73 años, según recoge la esquela difundida por su entorno más cercano. La despedida tendrá lugar este lunes en la Iglesia parroquial de Santa María de la Esperanza de Doniantzu, en la localidad de Zizur Mayor, donde familiares, amigos y conocidos podrán rendirle homenaje.

Nacido en Arguedas en 1952, Alfaro alcanzó una gran notoriedad pública en la década de los noventa, cuando se convirtió en uno de los rostros más reconocibles de la televisión en España. Su popularidad llegó de la mano del programa de TVE 'La Botica de la Abuela', un espacio centrado en remedios caseros y consejos de salud natural que conectó con una audiencia masiva. En él, Alfaro defendía un enfoque basado en la alimentación, los hábitos de vida y el uso de productos naturales como vía para prevenir y tratar dolencias comunes.

Tras su etapa en la cadena pública, continuó desarrollando su faceta como divulgador en otros canales como Antena 3 y Telecinco, manteniendo una línea similar de contenidos. Su presencia mediática se extendió también al ámbito editorial, con la publicación de varios libros en los que profundizaba en sus planteamientos sobre la salud y el bienestar, consolidando así su influencia en este campo.

No obstante, su trayectoria no estuvo exenta de polémica. Algunas de sus recomendaciones fueron cuestionadas por sectores de la comunidad científica, que criticaron la falta de respaldo empírico en ciertos consejos difundidos en sus intervenciones públicas. Estas críticas generaron un debate recurrente sobre los límites entre la divulgación de terapias alternativas y la evidencia científica.

En los últimos años disminuyó su presencia televisiva

En los últimos años, su presencia en los medios había disminuido, aunque seguía vinculado a actividades relacionadas con la salud natural. Su fallecimiento ha provocado numerosas reacciones, especialmente entre quienes siguieron su carrera desde sus inicios. Con su desaparición, se cierra una etapa de la televisión española marcada por el auge de los programas de consejos tradicionales y remedios naturales.

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