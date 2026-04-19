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Muere un joven de 25 años en un tiroteo en Alicante

Se escucharon varios disparos en la vía pública de Torrevieja, donde la Guardia Civil encontraron al hombre fallecido.

Imagen de archivo de la Guardia Civil de Alicante

Imagen de archivo de la Guardia Civil de AlicanteEUROPAPRESS

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Lucía Hernández
Publicado:

Esta sábado, 18 de abril, sobre las 22.30 horas, ha muerto un hombre a causa de un tiroteo. Los hechos ocurrieron en la calle Bergantín, en las proximidades de la playa del Cura (Alicante), y todavía no hay detenidos. Según informaron fuentes de la investigación a EFE, la Guardia Civil investiga lo ocurrido.

En la zona sonaron varios disparos y la víctima, de nacionalidad argelina, ya estaba muerta cuando llegaron los agentes. Todo señala a que el joven murió por el impacto de bala en el hombro y axila, aunque todavía no están los resultados de la autopsia, a manos del Instituto de Medicina de Legal para conocer la causa del fallecimiento.

Con el apoyo del Laboratorio de Criminalística de la Comandancia de Alicante, el equipo territorial de la policía judicial de la Guardia Civil de Torrevieja ha asumido la investigación para recabar todas las pruebas posibles que permitan esclarecer lo sucedido.

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El suceso, según han informado fuentes de la Guardia Civil a EFE, he produjo a las 10.00 horas. Y según el Diario de Sevilla, habría otra persona herida al ser alcanzada por los fragmentos de uno de los disparos.

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