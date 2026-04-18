Gorri, el loro que se escapó una semana de su casa en San Sebastián, regresa con la manicura hecha

Tras una semana desaparecido, Rafael García ha recuperado a Gorri, un loro gris que lleva cuarenta años con él. Él nos asegura que es como si se escapara un hijo: "Nunca sabes lo que va a suceder. Este loro es lo que más queremos en nuestra vida", sentencia.

Gorri desapareció por sorpresa. Rafael sospecha que seguramente se diera una trifulca en la terraza entre varias gaviotas y sus gatos, y el ave se habrá asustado, huyendo.

Sin dudarlo, comenzó una búsqueda incierta. No dudó en poner una importante recompensa por cualquier pista que pudiera ayudar a localizarlo. Llegó a ofrecer hasta mil euros.

El loro se localizó en Agoncillo una semana después. El mismo día de su desaparición lo había recogido un vecino de la localidad riojana. Rafael nos explica que se trataba de un hombre muy amante de los animales. Le echó una chamarra encima y lo metió en una caja de cartón dentro del coche y se lo llevó a La Rioja.

En su casa recibió los mejores cuidados. De hecho, Gorri ha regresado a San Sebastián con la manicura hecha. "No es fácil. Yo creo que se quería quedar", afirma Rafael entre risas.

El salvador del ave no ha querido cobrar el dinero. Sí lo celebraron comiendo una tortilla de patata y patitas de lechazo. "Ya lo ves, aquí está como el hijo pródigo que vuelve a casa", nos comenta feliz.

Ahora Rafael va a colocar un GPS a Gorri para estar más al loro.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.