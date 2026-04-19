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PRECAMPAÑA ANDALUZA

Alberto Núñez Feijóo asiste a un acto electoral del PP en Córdoba junto a Juanma Moreno

Se trata del primer acto de precampaña para las elecciones autonómicas de Andalucía, que se celebrarán el próximo 17 de mayo.

El candidato a la reelección en Andalucía, Juanma Moreno, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo

Alberto Núñez Feijóo asiste a un acto electoral del PP en Córdoba junto a Juanma Moreno | EFE

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Marta Alarcón
Publicado:

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha viajado este domingo hasta Córdoba para asistir a la clausura de una intermunicipal del partido de la región, junto al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Convirtiéndose en el primer acto de precampaña para las elecciones autonómicas, que se celebrarán el próximo 17 de mayo.

El primero en hablar ha sido Juanma Moreno, quien ha confesado que empiezan ya la precampaña para las elecciones "en uno de los mejores ambientes posibles", y ha querido agradecer a Alberto Núñez Feijóo su presencia en Córdoba: "Gracias por preocuparte de los problemas de los españoles al sur de España, cosa que lamentablemente no hemos tenido en estos ocho años", ha apuntado.

Juanma Moreno exige a Pedro Sánchez "la verdad" sobre Adamuz

El candidato del PP a la reelección en los comicios del 17 de mayo, ha aprovechado la ocasión para exigirle a Pedro Sánchez que cuente "toda la verdad" sobre el accidente de Adamuz, y que asuma "todas las responsabilidades" por las 46 víctimas mortales.

"¿Alguien ha escuchado alguna explicación mínimamente convincente? Han pasado ya más de tres meses y nadie ha asumido responsabilidad política alguna. La falta de crítica y de autoexigencia es escalofriante en este Gobierno", ha criticado.

Moreno ha afirmado que "en otro territorios se ha invertido más que en Andalucía", y ha preguntado dónde está el dinero de los impuestos "que estamos pagando". "¿Por qué no tenemos infraestructuras de primer nivel como nos merecemos? ¡Con lo que han recaudado! Algún día nos lo explicarán", ha sentenciado.

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