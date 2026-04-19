VÍDEO: María Corina Machado congrega a miles de venezolanos en Madrid y promete una Venezuela "libre"

María Corina Machado protagonizó este sábado un multitudinario acto en el centro de Madrid, tras recibir la Medalla de Oro de la comunidad, donde miles de venezolanos acudieron a respaldar a la líder opositora en un ambiente cargado de emoción. Según la Delegación del Gobierno, alrededor de 11.000 personas se concentraron para recibirla, entre banderas, consignas y muestras de afecto.

La dirigente fue recibida con aplausos, abrazos y lágrimas por parte de una multitud que ve en ella una esperanza de cambio político en Venezuela. Durante su intervención, la Premio Nobel de la Paz aseguró que el país "volverá a ser libre", arrancando aplausos entre los asistentes.

El evento, celebrado en la Puerta del Sol, se convirtió en una muestra de apoyo simbólico desde el exterior, donde reside una amplia comunidad venezolana. Muchos de los presentes destacaron el valor emocional del encuentro, que sirvió para reforzar la conexión con la situación en su país de origen.

La visita de Machado a España, forma parte de su agenda internacional para visibilizar la causa democrática venezolana y recabar apoyos.

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