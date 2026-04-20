Última hora de la guerra de Irán en directo: Irán no confirma otra negociación con EEUU tras la intercepción de uno de sus buques en Ormuz

El alto el fuego alcanzado entre Estados Unidos, Israel e Irán vence este miércoles. Desde su inicio ha sido considerada una tregua de cristal, pero tras el bombardeo a un buque iraní podría saltar por los aires en cualquier momento. El ejército estadounidense ha interceptado un barco con bandera iraní en el estrecho de Ormuz. Poco después drones de Irán han atacado a buques militares de Estados Unidos.

Los emisarios de Donald Trump ya están en Pakistán para reanudar las negociaciones. Irán acusa ya a Estados Unidos de romperlo y amenaza con no acudir a ese encuentro. Al parecer, el buque iraní intentaba burlar el bloqueo comercial impuesto por Washington y eso provocó el ataque de Estados Unidos. El portavoz del Cuartel General Central de Jatam al Anbiya emitió un comunicado para explicar que EE.UU. "atacó un barco comercial de Irán en las aguas del mar de Omán", "violando el alto el fuego y cometiendo un acto de piratería marina".

Ataques en el estrecho de Ormuz

En el mensaje, que recoge la agencia iraní Tasnim, explica que el ejército estadounidense disparó contra el barco para inutilizar su sistema de navegación y que soldados norteamericanos subieron a la embarcación. "Después del ataque de EE.UU., las fuerzas iraníes también atacaron barcos militares estadounidenses con drones".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó el ataque explicando que la Armada estadounidense atacó y se apoderó de un buque de carga de bandera extranjera que intentó atravesar el bloqueo naval del estrecho de Ormuz. "Hoy, un buque de carga de bandera iraní llamado Touska, de casi 900 pies de largo y con un peso similar al de un portaaviones, intentó burlar nuestro bloqueo naval, y no les salió nada bien" escribió en un mensaje en Truth Social. Según el presidente, la tripulación iraní "se negó a escuchar", por lo que el buque fue atacado en aguas del golfo de Omán, y en este momento se encuentra "bajo custodia" de la Marina estadounidense.