GUERRA IRÁN
Última hora de la guerra de Irán en directo: Irán no confirma otra negociación con EEUU tras la intercepción de uno de sus buques en Ormuz
Sigue en directo online la última hora del alto el fuego en la guerra en Irán.
- Las medidas que plantea la Unión Europea para hacer frente a la crisis energética por la guerra en Irán
- Los marineros atrapados en el Estrecho de Ormuz piden auxilio para salir de la zona de la guerra
- Juan Rodríguez Garat y el futuro de la guerra en Irán: "Volvemos a la misma situación de hace dos semanas"
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El alto el fuego alcanzado entre Estados Unidos, Israel e Irán vence este miércoles. Desde su inicio ha sido considerada una tregua de cristal, pero tras el bombardeo a un buque iraní podría saltar por los aires en cualquier momento. El ejército estadounidense ha interceptado un barco con bandera iraní en el estrecho de Ormuz. Poco después drones de Irán han atacado a buques militares de Estados Unidos.
Los emisarios de Donald Trump ya están en Pakistán para reanudar las negociaciones. Irán acusa ya a Estados Unidos de romperlo y amenaza con no acudir a ese encuentro. Al parecer, el buque iraní intentaba burlar el bloqueo comercial impuesto por Washington y eso provocó el ataque de Estados Unidos. El portavoz del Cuartel General Central de Jatam al Anbiya emitió un comunicado para explicar que EE.UU. "atacó un barco comercial de Irán en las aguas del mar de Omán", "violando el alto el fuego y cometiendo un acto de piratería marina".
Ataques en el estrecho de Ormuz
En el mensaje, que recoge la agencia iraní Tasnim, explica que el ejército estadounidense disparó contra el barco para inutilizar su sistema de navegación y que soldados norteamericanos subieron a la embarcación. "Después del ataque de EE.UU., las fuerzas iraníes también atacaron barcos militares estadounidenses con drones".
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó el ataque explicando que la Armada estadounidense atacó y se apoderó de un buque de carga de bandera extranjera que intentó atravesar el bloqueo naval del estrecho de Ormuz. "Hoy, un buque de carga de bandera iraní llamado Touska, de casi 900 pies de largo y con un peso similar al de un portaaviones, intentó burlar nuestro bloqueo naval, y no les salió nada bien" escribió en un mensaje en Truth Social. Según el presidente, la tripulación iraní "se negó a escuchar", por lo que el buque fue atacado en aguas del golfo de Omán, y en este momento se encuentra "bajo custodia" de la Marina estadounidense.
Última hora de la guerra de Irán en directo | Repsol se dispara un 3% impulsada por el petróleo
Repsol repuntaba cerca de un 3% en Bolsa apoyada en la fuerte subida del precio del crudo, que se aproxima ya a los 96 dólares. Las acciones de la petrolera avanzaban un 2,94% alrededor de las 10.45 horas, hasta los 20,3 euros, consolidándose como el valor más alcista del Ibex 35 en una jornada bajista para el índice, que retrocedía un 1,2%.
Última hora de la guerra de Irán en directo | Cinco cruceros pasan por el estrecho de Ormuz tras más de un mes bloqueados
Las principales compañías navieras han logrado recuperar este fin de semana los buques de crucero que permanecían bloqueados en Oriente Próximo desde hace más de un mes, tras el estallido del conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán.
Según informan las compañías, cinco buques han conseguido cruzar con éxito el Estrecho de Ormuz, lo que permitirá a las empresas retomar sus programaciones de verano y evitar pérdidas millonarias.
Última hora de la guerra de Irán en directo | Las fuerzas de Irán “están listas” para actuar contra EEUU tras el abordaje de uno de sus buques
Las fuerzas armadas de Irán han expresado “estar listas” para actuar contra Estados Unidos tras el abordaje de un buque de carga de bandera iraní este domingo. Según los militares, no se ha producido una respuesta aún debido a la presencia de familiares de la tripulación a bordo del TOUSKA, que así se llamaba el buque interceptado.
Última hora de la guerra de Irán en directo | El Ibex 35 cae un 1,2% en la apertura con el Brent disparado
El Ibex 35 ha arrancado la sesión de este lunes con una caída del 1,2%, que ha llevado al selectivo hasta los 18.262,9 puntos, en una jornada marcada por una nueva escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán y el recrudecimiento de los problemas en el estrecho de Ormuz.
En concreto, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, subía más de un 5,5% en la apertura de las Bolsas europeas, hasta los 95,35 dólares por barril.
Última hora de la guerra de Irán en directo | Islamabad, lista para el diálogo pese a la negativa de Teherán y el ultimátum de Trump
Pakistán ha paralizado este lunes su capital, con el cierre total de oficinas y escuelas en su zona diplomática, para acoger una posible segunda ronda de contactos entre Estados Unidos e Irán que sigue pendiente de la confirmación de Teherán a solo 48 horas de que expire la tregua regional.
A pesar de que equipos de avanzada estadounidenses aterrizaron el domingo en la base aérea de Nur Khan, en la vecina ciudad de Rawalpindi, la embajada iraní en Islamabad no ha hecho de momento comentarios sobre el envío de sus negociadores. Por otro lado, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, afirmó este lunes que por el momento no tiene planes de participar en una nueva ronda de negociaciones.
Última hora de la guerra de Irán en directo | China expresa su preocupación por la captura de un barco iraní por parte de EEUU
Un portavoz del Ministerio chino de Exteriores, Guo Jiakun, ha expresado su preocupación sobre la “intercepción forzada” de un barco carguero iraní por parte de buques militares estadounidenses, y ha urgido a todas las partes implicadas en el conflicto a atenerse al acuerdo de alto el fuego de forma responsable. Además de calificar la situación en el estrecho de Ormuz de: "sensible y complicada”.
Última hora de la guerra de Irán en directo | Albares pide a la UE que rompa el acuerdo con Israel por "violar de manera flagrante los derechos humanos"
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, reclamó este lunes a los países de la Unión Europea que mañana den "un paso al frente" y apoyen la petición de España, Irlanda y Eslovenia de romper el acuerdo de asociación con Israel por violar "de manera flagrante los derechos humanos". De no hacerlo, la UE "se estará negando a sí misma", avisa en una entrevista para RNE.
Última hora de la guerra de Irán en directo | Irán advierte que nunca entregará el control de Ormuz
Irán nunca entregará el control del estrecho de Ormuz porque es un "derecho inalienable" de Teherán, dijo este lunes Ebrahim Azizi, excomandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria (IRGC) y presidente del Comité de Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento.
"Irán decidirá el derecho de paso, incluyendo los permisos para que los buques transiten por el estrecho", algo que está a punto de quedar establecido por ley, añadió el político en declaraciones a la cadena británica BBC. Irán presentará en el Parlamento un proyecto de ley, basado en un artículo de la Constitución, que abarca el medio ambiente, la seguridad marítima y nacional, y "las fuerzas armadas lo implementarán", explicó.
Última hora de la guerra de Irán en directo| Irán no planea participar en una nueva ronda de negociaciones con EEUU
Irán afirmó este lunes que por el momento no tiene planes de participar en una nueva ronda de negociaciones con Estados Unidos, país que anuncio que enviará hoy a su equipo negociador a Pakistán. “Por el momento, no tenemos planes para la próxima ronda de negociaciones y no se ha tomado ninguna decisión al respecto”, dijo en una rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei.
Última hora de la guerra de Irán en directo | Irán ejecuta a dos presos condenados por colaborar con el Mosad israelí
Las autoridades iraníes ejecutaron este lunes a dos presos “Mohamad Masoum Shahi y Hamed Walidi" condenados por supuestamente estar "vinculados con el Mosad", "tras la celebración del juicio y la confirmación del veredicto por parte del Tribunal Supremo”, informaba la agencia estatal IRNA, citando al Poder Judicial.
Los ahorcados fueron condenados a muerte por el Tribunal Revolucionario de Karaj por delitos como “enemistad contra Dios”, “colaboración con grupos hostiles y el régimen sionista (Israel)”, “conspiración contra la seguridad nacional”, “pertenencia a grupo terrorista con el objetivo de perturbar la seguridad del país” y “propaganda contra el sistema”.
Última hora de la guerra de Irán en directo | El ejército israelí advierte a los libaneses que no regresen a pueblos fronterizos
El ejército israelí ha advertido a la población del sur del Líbano que no se desplace al sur de una línea específica de aldeas ni se acerque a las zonas próximas al río Litani, afirmando que sus fuerzas permanecen desplegadas en la zona.
En un comunicado, el portavoz militar Avichay Adraee también instó a los civiles a no regresar a las decenas de aldeas fronterizas en el sur del Líbano. A pesar que desde el 16 de abril rige un alto el fuego de 10 días entre Líbano e Israel, mediado por Estados Unidos.
Última hora de la guerra de Irán en directo | Estados Unidos publica un video de la intercepción del buque iraní en el estrecho de Ormuz
El Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (CENTCOM) ha publicado un video de la intercepción del buque de carga iraní TOUSKA en el estrecho de Ormuz. En el video se puede ver cómo el barco fue abordado por marines, después de que el destructor USS Spruance deshabilitara la propulsión del TOUSKA con un misil, según CENTCOM.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Europa apunta a caídas de más del 1% ante las dudas sobre negociaciones de paz EEUU-Irán
Los futuros de las principales bolsas europeas adelantan una apertura con caídas superiores al 1% hoy, con el precio del petróleo brent nuevamente al alza, mientras se han avivado las dudas sobre si Estados Unidos e Irán retomarán las negociaciones de paz.
A las 7:30 horas (5:30 GMT) de este lunes, los futuros de la Bolsa de Fráncfort bajan el 1,20%, mientras los de la Bolsa de París se dejan el 2% y los de la Bolsa de Londres el 0,50%.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Irán seguirá dialogando con EE.UU., pero no confirma su viaje a Pakistán
El presidente de la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento de Irán, Ebrahim Azizi, ha dicho hoy que Teherán continuará las conversaciones con Washington, sin concretar si habrá una delegación iraní en Pakistán, a donde se espera que se traslade este lunes la de EE. UU.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Trump: "Mis representantes van a Islamabad, Pakistán; estarán allí mañana por la noche para negociar"
Donald Trump publicó en la red Truth Social la confirmación de dicho ataque. "Irán decidió disparar ayer en el Estrecho de Ormuz, ¡una violación total de nuestro acuerdo de alto el fuego! Muchos de los disparos iban dirigidos a un barco francés y a un carguero del Reino Unido. Eso no estuvo bien, ¿verdad? Mis representantes van a Islamabad, Pakistán; estarán allí mañana por la noche para negociar. Irán anunció recientemente que cerraría el Estrecho, lo cual es extraño, porque nuestro BLOQUEO ya lo ha cerrado. Nos están ayudando sin saberlo, y son ellos los que pierden con el paso cerrado: ¡500 millones de dólares al día! Estados Unidos no pierde nada. De hecho, muchos barcos se dirigen ahora mismo a Estados Unidos, Texas, Luisiana y Alaska, para cargar, cortesía de la Guardia Revolucionaria, ¡siempre queriendo hacerse los duros! Estamos ofreciendo un TRATO muy justo y razonable, y espero que lo acepten porque, si no lo hacen, Estados Unidos destruirá todas las centrales eléctricas y todos los puentes de Irán. ¡SE ACABÓ LA AMABILIDAD! Bajarán rápido, bajarán fácilmente y, si no aceptan el ACUERDO, será un honor para mí hacer lo que se deba hacer, lo que otros presidentes debieron haber hecho con Irán durante los últimos 47 años. ¡ES HORA DE QUE SE ACABE LA MÁQUINA DE MATAR DE IRÁN! Presidente DONALD J. TRUMP"
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Estados Unidos asegura que realizó "repetidas advertencias"
El Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos matizó en un comunicado que realizó "repetidas advertencias", durante seis horas, tras lo que el destructor estadounidense ordenó evacuar la zona de máquinas del carguero y efectuó varios disparos para inhabilitar su propulsión.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Irán acusa a EE.UU. de violar el alto el fuego y de un acto de piratería marina
Irán ha denunciado que un buque iraní ha sido atacado cerca del estrecho de Ormuz y ha señalado a EE.UU. En un comunicado informó de que Estados Unidos "atacó un barco comercial de Irán en las aguas del mar de Omán", "violando el alto el fuego y cometiendo un acto de piratería marina". En el mensaje, que recoge la agencia iraní Tasnim, explica que el ejército estadounidense disparó contra el barco para inutilizar su sistema de navegación y que soldados norteamericanos subieron a la embarcación. "Después del ataque de EE.UU., las fuerzas iraníes también atacaron barcos militares estadounidenses con drones".
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | La tregua pende de un hilo
Buenos días, bienvenidos a una nueva jornada de información en directo sobre el alto el fuego en Irán. El alto el fuego vence este miércoles, pero ahora mismo esta tregua pende de un hilo después de que en las últimas horas Estados Unidos haya atacado un buque con bandera iraní. Los emisarios de Trump ya se encuentran en Pakistán para comenzar las negociaciones de paz, pero desde Irán no se confirma que se vayan a sentar en esa mesa.
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