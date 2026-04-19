Noticias de hoy, domingo 19 de abril de 2026

El conflicto en Irán, el acto electoral del PP en Córdoba y el del PSOE en Gibraleón (Huelva), entre las noticias destacadas de la jornada de hoy, domingo 19 de abril.

Trump dice que el acuerdo con Irán "se llevará a cabo" y que si no, "se acabó lo de ser el chico bueno"

La tensión en Oriente Próximo ha aumentado de nuevo tras el cierre por parte de Irán del estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio global de petróleo. Esta medida, tomada poco después de una reapertura temporal, pone en riesgo la frágil tregua de diez días y alimenta el temor a una escalada mayor del conflicto.

Al mismo tiempo, Teherán ha endurecido su discurso contra la Unión Europea y su responsable de política exterior, acusándolas de incoherencia por defender la libre navegación mientras, según su postura, apoyan indirectamente a Estados Unidos e Israel. Irán insiste en que puede restringir el paso marítimo si percibe amenazas militares.

Por su parte, el presidente estadounidense ha afirmado que un acuerdo con Irán acabará alcanzándose y ha anunciado el envío de una delegación a Pakistán para continuar las negociaciones. También advirtió de posibles represalias severas si no se logra un entendimiento.

En Europa, el Gobierno español planea proponer la suspensión del acuerdo de asociación con Israel, argumentando su rechazo a las acciones del Ejecutivo israelí pese a considerarlo un país cercano.

Sobre el terreno, la guerra sigue causando numerosas víctimas, con estimaciones cercanas a 3.500 fallecidos desde febrero, aunque las cifras varían según las fuentes. Los enfrentamientos continúan sin avances claros en las conversaciones diplomáticas, lo que mantiene la incertidumbre tanto en la región como a nivel internacional.

Además, el ejército israelí ha informado de la muerte de un soldado en el sur del Líbano, junto con varios heridos, en un incidente reciente.

Aunque las negociaciones entre Irán y Estados Unidos han mostrado algunos progresos, las diferencias siguen siendo importantes y un acuerdo definitivo aún parece lejano.

Sánchez anuncia en Andalucía que este martes propondrá en Bruselas que la UE rompa su acuerdo de asociación con Israel

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que España propondrá en Bruselas suspender el acuerdo de asociación entre la Unión Europea e Israel en el contexto del conflicto en Oriente Próximo. Ha aclarado que la medida no va contra la población israelí, a la que considera cercana, sino contra la actuación del Ejecutivo de Benjamin Netanyahu, al entender que vulnera principios defendidos por la UE.

Durante su intervención en un acto en Huelva, también pidió a la comunidad internacional que presione para frenar la guerra, en línea con declaraciones recientes de líderes internacionales que reclaman el fin de las hostilidades.

En clave andaluza, la ministra y candidata socialista María Jesús Montero centró su discurso en la sanidad, la vivienda y la crítica al Gobierno autonómico. Prometió reducir drásticamente los tiempos de espera en la atención médica, tanto en consultas como en pruebas e intervenciones, y defendió la necesidad de reforzar el sistema público, que considera deteriorado.

Montero denunció además falta de respuesta de la Junta ante las demandas municipales y planteó un plan a medio plazo que incluye la construcción de 100.000 viviendas y medidas para facilitar el acceso de los jóvenes al alquiler. También reivindicó el papel del PSOE en el desarrollo del bienestar social y acusó a la derecha de oponerse históricamente a avances sociales.

Por su parte, Sánchez defendió los logros económicos y sociales del Gobierno, destacando el crecimiento del empleo, la mejora de las pensiones y los avances en derechos laborales. Asimismo, criticó al Partido Popular por su cambio de postura en temas como la inmigración, acusándolo de incoherencia.

Feijóo y Moreno piden la mayoría para conseguir una Andalucía estable: "Vuelvan a prestarnos los votos para seguir trabajando por vosotros"

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha participado en Córdoba en un acto junto a Juanma Moreno que marca el inicio de la precampaña para las elecciones andaluzas del 17 de mayo. Moreno abrió el encuentro destacando el buen clima interno del partido y agradeciendo el respaldo de Feijóo, al tiempo que criticó la falta de atención del Gobierno central hacia Andalucía en los últimos años.

Durante su intervención, el presidente andaluz reclamó explicaciones al Ejecutivo de Pedro Sánchez por el accidente de Adamuz, en el que murieron 46 personas, denunciando la ausencia de información clara. También cuestionó la distribución de inversiones y recursos, sugiriendo que la comunidad no ha recibido un trato acorde a su aportación fiscal.

Por su parte, Feijóo cerró el acto mostrando su apoyo a Moreno, al que elogió como una figura clave para garantizar la estabilidad en Andalucía. Subrayó que el respaldo ciudadano no está asegurado y debe renovarse con trabajo y resultados, pidiendo de nuevo la confianza de los votantes para los próximos cuatro años.

El dirigente popular criticó con dureza al Gobierno central, al que acusó de falta de credibilidad, y defendió la necesidad de reforzar el papel de las comunidades autónomas. Además, presentó las bases del modelo político del PP, centrado en estabilidad institucional, reducción de impuestos, buena gestión, igualdad y regeneración democrática, como respuesta a la situación actual.

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