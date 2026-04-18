Grave agresión a un menor de 14 años en un instituto de Fuengirola: investigan a un compañero de clase

La Policía Nacional investiga una agresión muy grave ocurrida en un instituto de Fuengirola, donde un alumno de 14 años resultó herido presuntamente por un compañero de su misma clase.

El incidente tuvo lugar el pasado jueves por la mañana, dentro del centro educativo, que fue el encargado de dar el aviso a las autoridades. Como consecuencia del ataque, el menor sufrió lesiones de gran consideración y tuvo que ser trasladado al hospital. Según las primeras informaciones, deberá someterse a una intervención quirúrgica para reconstruir la mandíbula mediante la colocación de placas de titanio en ambos lados, según ha detallado el 'Diario Sur'.

No constaban denuncias previas

Tras los hechos, el presunto agresor fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía de Menores, que ya se ha hecho cargo del caso y ha adoptado las medidas correspondientes.

Por su parte, la Junta de Andalucía, a través de su servicio de inspección educativa, ha iniciado una recopilación de información para esclarecer lo sucedido. Fuentes oficiales señalan que, antes de este episodio, no constaban indicios ni denuncias relacionadas con posibles situaciones de acoso escolar en el centro.

La investigación sigue en curso tanto por vía policial como educativa, para determinar las circunstancias exactas de la agresión.

Detenido un alumno con una pistola cargada

Hace tan solo una semana ocurría un caso similar, pero esta vez en la ciudad francesa de Toulon, donde un estudiante de 13 años era detenido a la entrada de un instituto, después de que los agentes encontraran en su poder una pistola semiautomática cargada. El menor accedía al centro educativo con el arma escondida en su chaqueta, lo que provocó una rápida intervención policial en las inmediaciones del recinto escolar.

Los hechos ocurrieron en el instituto Django-Reinhardt, situado en el barrio de La Rode. Según fuentes próximas a la investigación, el arma era una pistola de calibre 6,35 milímetros y estaba completamente lista para ser utilizada. Tras la detención del menor, la policía arrestó también a su padre, propietario legal del arma, por posibles delitos relacionados con la custodia negligente del arma de fuego.

La alerta la dio la propia madre del adolescente, que contactó con las autoridades después de sospechar que su hijo había sustraído la pistola del domicilio familiar. Durante el interrogatorio posterior, el joven reconoció haber cogido el arma de su padre sin su consentimiento. Las primeras hipótesis apuntan a que podría haber existido un conflicto previo entre el detenido y otros estudiantes, aunque los investigadores no han confirmado todavía cuál era su intención concreta.

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