Dani Fernández, operado de urgencia tras sufrir una caída en el escenario del Roig Arena

El artista Dani Fernández sufrió una inesperada caída al foso del escenario durante su concierto en el Roig Arena (Valencia). Por ello, fue operado de urgencia y la actuación se detuvo durante una media hora, hasta que regresó con el brazo en cabestrillo.

El accidente ocurrió en la primera parte del concierto, incluido en su gira 'La Insurrección Tour', mientras cantaba la canción 'Plan fatal'. Tras volver al escenario con el vendado, dijo que "no se quería ir a casa y dejar el show a medias".

Concierto con final complicado

El cantante terminó el show en difíciles condiciones, debido a la lesión. Tras acabar, se desplazó a un centro hospitalario donde grabó un vídeo que publicó en sus redes sociales. Dani Fernández confirmó que se había roto los ligamentos del hombro.

En el vídeo, Fernández declaró: "Me van a tener que operar de urgencia, no sabemos cómo va a ser la recuperación, pero quería grabar el vídeo para deciros que estoy bien y que podría haber sido peor". También agradeció el apoyo de sus seguidores y el trato recibido por los sanitarios que le atendieron.

Segunda vez en Roig Arena

Dani Hernández ya había llenado el recinto en el primero de los dos conciertos programados de su gira, donde presentaba 'La Jauría', su nuevo disco. Desde el hospital aseguró que había hablado con su médico y que su intención es "poder estar recuperado lo antes posible".

La cuenta oficial de Roig Arena compartió una publicación en sus redes, después de haber sido atendido por los sanitarios. En ella se incluía un mensaje de la organización: "Gracias, Dani Fernández, por dar todo para acabar el concierto. ¡Eres MUY grande! En Roig Arena te esperamos con los brazos abiertos. Valencia nunca olvidará esta noche. Recupérate pronto".

Historia de Roig Arena a Dani Fernández | @roig.arena

Víctor Sendra, director general del espacio, expresó a Europa Press que el artista "demostró anoche lo grandísimo profesional que es, mostrando una actitud admirable al querer acabar el concierto en una situación difícil". También añadió que "Ahora lo importante es que se recupere rápidamente, y así lo deseamos".

"Queremos poder tenerlo pronto de nuevo en el recinto, se trata de un artista que ha llegado aún más al corazón del público valenciano. "El de anoche fue un concierto único, que no se olvidará y que ya ha dejado su huella en la historia del Roig Arena por la actitud que mostró Dani", concluyó Sendra.

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