Un incendio en Montjuïc obliga a desalojar el Castillo de forma preventiva

Un incendio forestal declarado este domingo por la tarde en la montaña de Montjuïc, en Barcelona, ha obligado a evacuar por precaución el Castell de Montjuïc, y a suspender temporalmente el servicio del teleférico y del funicular que suben a la zona. El fuego se ha originado alrededor de las 17:00 horas, en una área de matorrales próxima al recinto histórico, según han informado fuentes municipales.

Los bomberos han logrado controlar el avance del incendio tras una tarde compleja.

Aunque el incendio no es de grandes dimensiones, las labores de extinción se han complicado debido a que afecta a una zona de difícil acceso, y a la presencia de viento en la montaña, lo que ha favorecido la propagación del humo y de las llamas en algunos puntos. Como medida preventiva, se ha procedido al desalojo del castillo, que en ese momento contaba con visitantes.

En el operativo de extinción participan los Bombers de Barcelona, que han desplazado varios camiones de agua, vehículos de mando, una ambulancia y un equipo de drones para evaluar la evolución del fuego desde el aire. También colaboran los Bombers de la Generalitat de Catalunya, que han enviado a la zona un helicóptero para apoyar las tareas de extinción.

Las autoridades han indicado que, por el momento, no se han registrado heridos ni daños estructurales en el recinto histórico. Asimismo, se desconoce el origen del incendio, y no se descarta ninguna hipótesis.

El incidente ha generado una gran columna de humo visible desde varios puntos de la ciudad de Barcelona, lo que ha causado cierta alarma entre los vecinos. Los servicios de emergencia continúan trabajando en la zona para estabilizar el incendio, y evitar que pueda reavivarse o extenderse a otras áreas de la montaña.

Tres fallecidos en un incendio en Tenerife

Este mismo fin de semana tenía lugar otro incendio pero esta vez en Tenerife, concretamente en un edificio de tres plantas ubicada en Los Realejos, que se ha llevado la vida de tres personas que se encontraban en su interior. Además de los fallecidos, otras cinco personas tuvieron que ser trasladadas al hospital. Los fallecidos fueron un varón de 65 años, una mujer de 60 años y otra de 70.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron cuatro dotaciones del Consorcio de Bomberos de Tenerife, quienes lograron extinguir las llamas. El fuego se inició en la primera planta y se extendió por la fachada exterior del bloque residencial, afectando a casas anexas y a los pisos superiores.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.