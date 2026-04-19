El rey Juan Carlos I asegura sentirse "divinamente" tras una nueva jornada de regatas en Sanxenxo

El rey emérito, Juan Carlos I, aseguró este domingo que se encuentra "divinamente" tras participar en la segunda jornada de regatas en la localidad pontevedresa de Sanxenxo, donde volvió a salir a navegar acompañado de su entorno más cercano.

"Divinamente, ya lo veis", afirmó el exmonarca a su llegada este sábado al Real Club Náutico de Sanxenxo, donde fue recibido por medios de comunicación tras una jornada en el mar. Apoyado en su bastón y con actitud animada, Juan Carlos I respondió brevemente a las preguntas de los periodistas, dejando una de las pocas declaraciones públicas de esta visita.

El emérito ha retomado este fin de semana su actividad náutica en Sanxenxo, donde este domingo volvió a embarcarse en torno a las 12:30 horas en la lancha 'Cristina' para seguir de cerca el desarrollo de las pruebas. En esta segunda jornada de competición, al igual que ya ocurriera el sábado, estuvo acompañado por su hija, la infanta Elena, y por su amigo y regatista Pedro Campos.

Se trata del segundo día de navegación del rey emérito desde su llegada a Galicia el pasado martes, en lo que supone su primera visita del año a la comunidad autónoma. Juan Carlos I se aloja, como es habitual en sus estancias en Sanxenxo, en la residencia de Pedro Campos, presidente del club náutico local y uno de sus principales apoyos en sus visitas a España.

La presencia del emérito en las regatas forma parte de su participación en la Liga Nacional de la clase seis metros, donde compite con el 'Bribon', embarcación de la que es patrón y con la que se proclamó campeón del mundo. Este fin de semana marca su regreso a la competición tras no haber podido participar en la primera serie celebrada el pasado mes de marzo.

Apariciones públicas del rey Juan Carlos

La visita a Sanxenxo se produce tras varias apariciones públicas recientes de Juan Carlos I en distintos puntos de España y Europa. A comienzos de abril, el exjefe del Estado asistió en Sevilla, junto a la infanta Elena, a la reaparición del torero Morante de la Puebla en la plaza de la Maestranza, en la que fue su primera presencia en España desde noviembre.

Posteriormente, el emérito se desplazó a Cascais (Portugal) y días más tarde viajó a Francia, donde recibió en la Asamblea Nacional el Premio Especial del Jurado del Libro Político por sus memorias, tituladas 'Reconciliación', escritas junto a la autora Laurence Debray.

Su estancia en Galicia también tiene un componente simbólico, ya que retoma una de sus actividades más habituales y visibles desde que fijó su residencia en Abu Dabi en 2020. De hecho, el viaje a Sanxenxo previsto para marzo tuvo que ser cancelado debido a dificultades en los vuelos derivadas del contexto internacional.

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