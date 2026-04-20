Arranca el plazo para realizar de forma presencial la solicitud para la regularización de migrantes

Hoy arranca el plazo para solicitar de forma presencial la regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno. Más de 370 oficinas de Correos están preparadas para atender tales solicitudes que también se podrán realizar en más de 60 oficinas de la Seguridad Social y en cinco oficinas de extranjería ubicadas en Madrid, Alicante, Valencia, Almería y Murcia.

El aviso que se ha ido repitiendo desde el Ministerio es que no se va a atender ninguna solicitud sin cita previa y para no interrumpir el resto de trámites ordinarios se han habilitados horarios específicos. Las solicitudes se van a poder presentar de lunes a viernes en las oficinas de la Seguridad Social de 16 a 19 horas; en Correos, de 8:30 a 17:30 horas; y en las oficinas de extranjería de 16 a 19 horas.

¿Cómo solicitar la cita previa?

En el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones aparecen las indicaciones para conocer los pasos que hay que llevar a cabo. El primer paso es, como hemos indicado, solicitar cita previa y para ello hay diferentes métodos:

A través de Cl@ve ha de seleccionarse la oficina, la fecha y la hora.

ha de seleccionarse la oficina, la fecha y la hora. La cita previa también puede pedirse cubriendo un formulario web. En este caso no se puede elegir la oficina ni la fecha y el sistema le asignará la más cercana a las referencias indicadas.

En este caso no se puede elegir la oficina ni la fecha y el sistema le asignará la más cercana a las referencias indicadas. Además, otra posibilidad de solicitar cita previa es llamando al teléfono 060, con atención en español.

El horario de atención es de 09:30 a 14:00 horas y 16:30 a 19:30 horas, de lunes a viernes. Y se advierte de que las comunicaciones posteriores se realizarán por la misma vía. La información previa que hay que aportar es: número de teléfono, email y dirección postal

Requisitos de la regularización

Podrán solicitar esta regularización todos los extranjeros que se encuentren en una de estas dos situaciones: haber solicitado protección internacional en España antes del 1 de enero de 2026 o encontrarse en situación administrativa irregular y que hayan llegado a nuestro país antes de la misma fecha.

El plazo de solicitudes para ambas vías estará abierto hasta el 30 de junio.

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