Efemérides de hoy 20 de abril de 2026: ¿Qué pasó el 20 de abril?

El 20 de abril de 1992, Sevilla se convierte en el foco de atención internacional con la inauguración de la Exposición Universal, un acto presidido por el rey Juan Carlos I que simboliza el momento de proyección y modernidad que atravesaba España. La EXPO'92, celebrada en la isla de la Cartuja bajo el lema 'La Era de los Descubrimientos', arrancó coincidiendo con la conmemoración del V Centenario del descubrimiento de América y reunió a más de un centenar de países, que presentaron al mundo sus avances, culturas y visiones de futuro.

Durante medio año, la capital andaluza acogió un evento sin precedentes que transformó tanto su fisonomía urbana como su papel en el escenario global. Junto a los Juegos Olímpicos de Barcelona, la Exposición Universal consolidó 1992 como un año clave en la historia reciente del país, asociando la imagen de España a la innovación, la apertura y la cooperación internacional. La EXPO'92 permanece hoy en la memoria colectiva como un símbolo de entusiasmo, cambio y confianza en el porvenir.

Un 20 de abril, pero de 1833, una real orden impulsa la creación del Boletín Oficial de las Provincias Españolas, una herramienta clave para hacer llegar la información administrativa y normativa del Estado a todo el territorio. En un momento de profundas reformas y reorganización del país, estos boletines nacieron con el objetivo de garantizar la publicidad de las disposiciones oficiales y reforzar la comunicación entre el poder central y las nuevas provincias. Aquel paso, aparentemente técnico, supuso un avance decisivo en la construcción de una administración más ordenada, accesible y uniforme, sentando las bases de los actuales boletines oficiales provinciales que siguen siendo hoy un pilar de la vida institucional en España.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 20 de abril y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 20 de abril?

1862.- Inauguración del reconstruido Liceo de Barcelona, destruido por un incendio el año anterior.

1871.- Una ley declara suprimida la asociación secreta racista Ku Klux Klan en EEUU.

1878.- Una galerna durante el Sábado de Gloria en el mar Cantábrico (España) causa la muerte de más de 300 pescadores.

1920.- Inaugurados en Amberes (Bélgica) los VI Juegos Olímpicos de la Era Moderna, primeros tras la I Guerra Mundial.

1949.- Primera prueba en Nueva Jersey (EEUU) de un tren Talgo, ideado por el ingeniero español Alejandro Goicoechea.

1963.- Ejecución en Madrid del comunista Julián Grimau.

1964.- Se muestra en público la primera videoconferencia durante una Feria Mundial en Queens, Nueva York.

1995.- La codescubridora del radio, Marie Curie, de origen polaco, se convierte en la primera mujer que, por méritos propios, reposa en el Panteón de París.

2008.- La estadounidense Danica Patrick se convierte en la primera mujer que consigue imponerse en una prueba de Indycar, tras conquistar las 300 millas de Japón en el circuito de Motegi.

2018.- La banda terrorista ETA reconoce "el daño causado", admite su "responsabilidad directa" en el "sufrimiento desmedido" que la sociedad vasca ha padecido, y afirma que "lo siente de veras" por las víctimas.

2023.- El Congreso español aprueba la reforma de ley de Libertad Sexual, conocida como ley del solo sí es sí con los votos del PSOE y PP.

¿Quién nació el 20 de abril?

1586.- Isabel Flores, Santa Rosa de Lima.

1889.- Adolfo Hitler, líder de la Alemania nazi.

1893.- Joan Miró, pintor español.

1940.- Pilar Miró, realizadora de cine y televisión española.

1940.- Inocencio Arias, diplomático español.

1949.- Jessica Lange, actriz estadounidense.

1997.- Alexander Zverev, tenista alemán.

¿Quién murió el 20 de abril?

1912.- Bram Stoker, escritor irlandés.

1992.- Benny Hill, actor cómico británico.

1993.- Mario Moreno 'Cantinflas', actor cómico mexicano.

1960.- Fausto

2001.- Antonio Asensio, empresario español.

2018.- Pedro Erquicia, periodista español.

2025.- Hugo Orlando Gatti, 'el Loco', futbolista argentino.

¿Qué se celebra el 20 de abril?

Hoy, 20 de abril, se celebra el Día Mundial de la Marihuana y Día de la Lengua China.

Horóscopo del 20 de abril

Los nacidos el 20 de abril pertenecen al signo del zodiaco Tauro.

Santoral del 20 de abril

Hoy, 20 de abril, se celebran los santos Severiano, Víctor, Antonino, Cesáreo y Zotico.