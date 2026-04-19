Tragedia en Albacete: Muere un trabajador tras caerle encima el vehículo que reparaba

Un trabajador de 54 años ha perdido la vida este domingo en un trágico accidente laboral, ocurrido en la localidad de Tarazona de la Mancha, en la provincia de Albacete.

El suceso ha tenido lugar a las 12:07h de esta mañana, mientras el hombre se encontraba desempeñando sus funciones de reparación de un vehículo en una empresa de estructuras metálicas, cuando el coche le ha caído encima por causas que todavía se desconocen, provocándole heridas de carácter muy grave.

Tras recibir el aviso de 112, varios equipos de emergencia se han desplazado con rapidez hasta el lugar de los hechos, incluyendo personal sanitario y agentes de la Guardia Civil. A pesar de la rápida intervención, los sanitarios no han podido hacer nada por salvar la vida del trabajador, tan solo han certificado su fallecimiento en el mismo lugar.

Por el momento se desconocen las circunstancias concretas que provocaron el accidente, por lo que se ha abierto una investigación para determinar cómo se produjo, y si se cumplieron todas las medidas de seguridad laboral correspondientes. Este suceso ha causado una gran consternación en la zona.

Tres motoristas fallecen tras un choque múltiple en Albacete

Hace tan solo un mes, ocurría otro trágico accidente en la provincia de Albacete, donde tres motoristas perdían la vida tras colisionar las tres motocicletas en las que viajaban. El suceso tuvo lugar dentro del término municipal de Elche de la Sierra, en el kilómetro 222 de la vía regional, un tramo conocido por sus curvas pronunciadas.

Según los fatos facilitados por la Guardia Civil, dos de las motos chocaron de manera frontal cuando circulaban por una curva, y como consecuencia del impacto, una tercera moto que transitaba detrás de una de ellas, intentó esquivar la colisión, pero terminó perdiendo el control y saliéndose de la carretera, sufriendo un desenlace fatal.

Las víctimas eran tres varones de 62, 63 y 43 años. Dos de ellos residían en la capital albaceteña, mientras que el tercero tenía su domicilio en Murcia. Los servicios sanitarios desplazados al lugar no pudieron hacer nada por salvar sus vidas, solo certificar el fallecimiento de los tres conductores.

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