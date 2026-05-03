Efemérides de hoy 3 de mayo de 2026:¿Qué pasó el 3 de mayo?

El 3 de mayo de 2008, fallece Leopoldo Calvo-Sotelo, expresidente del Gobierno de España, en su domicilio de Pozuelo de Alarcón, a los 82 años. Ingeniero de formación, ocupa la presidencia entre 1981 y 1982. Se convierte en la nueva cara de la Unión de Centro Democrático (UCD), tras la dimisión de Adolfo Suárez. Se trata de un periodo marcado por la inestabilidad política y el intento de golpe de Estado del 23-F, durante su proceso de investidura en el Congreso de los Diputados. Con anterioridad, desempeña distintos cargos ministeriales durante la Transición.

Durante su mandato, destaca la adhesión de España a la OTAN como una de sus decisiones más relevantes en el panorama internacional, que genera un amplio debate político y social. También afronta una compleja situación económica y el proceso de consolidación democrática. Tras su etapa en el Ejecutivo, mantiene una presencia activa en la vida pública y es miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. La figura de Leopoldo Calvo-Sotelo es reconocida como una de las más relevantes de la Transición.

Un 3 de mayo, pero de 2007, desaparece la niña británica Madeleine McCann en Portugal. La menor, de tres años, se encuentra de vacaciones con su familia en Praia da Luz, en el Algarve, cuando desaparece de su habitación mientras sus padres cenan en un restaurante cercano. La desaparición activa un amplio dispositivo de búsqueda y genera una intensa atención mediática internacional, con la participación de las autoridades portuguesas y británicas.

En los años posteriores se suceden investigaciones, hipótesis y líneas de búsqueda sin resultados concluyentes. Scotland Yard inicia en 2011 la operación Grange, que mantiene el caso abierto como un posible secuestro. Desde 2020, las autoridades alemanas señalan a un ciudadano alemán como principal sospechoso, aunque sin cargos formales. En 2025 se realizan nuevas búsquedas en Portugal y, hoy, el caso continúa sin resolverse.

¿Qué pasó el 3 de mayo?

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides dely consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

1814.- Napoleón llega a la isla de Elba, para cumplir el exilio acordado en el Tratado de Fontainebleau.

1844.- El general Narváez ocupa por primera vez la presidencia del Gobierno español, y con él se inicia la década moderada.

1919.- Se celebra la primera edición del Salón Internacional del Automóvil de Barcelona.

1947.- En Japón, entra en vigor la Constitución de la posguerra, que otorga la soberanía al pueblo, prevé el sufragio universal y prohíbe al país entrar en otro conflicto bélico.

1965.- Se lleva a cabo la primera transmisión de TV por satélite.

1979.- El Partido Conservador gana las elecciones generales en el Reino Unido y su líder, Margaret Thatcher, se convierte en la primera mujer en ocupar el cargo de primer ministro en la historia del país.

1991.- El Consejo de Ministros aprueba la Corporación Bancaria de España, SA., que aglutinaría las participaciones del Estado en las distintas entidades bancarias públicas, convirtiéndose en el mayor grupo financiero español.

1996.- El filósofo español Julián Marías y el periodista italiano Indro Montanelli ganan, compartido, el premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades.

2010.- Las aerolíneas estadounidenses United Airlines y Continental anuncian el acuerdo definitivo para su fusión, dando lugar al mayor grupo de transporte aéreo del mundo.

2018.- Los terroristas Josu Ternera y Anboto anuncian la disolución de ETA mediante un comunicado leído en español y en euskera.

2023.- Un joven de 13 años tirotea mortalmente a nueve personas, entre ellas ocho menores, en un colegio de Belgrado.

¿Quién nació el 3 de mayo?

1469.- Nicolás Maquiavelo, escritor e historiador florentino, autor de 'El Príncipe'.

1903.- Bing Crosby, actor y cantante estadounidense.

1921.- Ray 'Sugar' Robinson, boxeador estadounidense.

1933.- Steven Weinberg, investigador estadounidense, Premio Nobel de Física.

1945.- Roberto Verino, diseñador de moda español.

1950.- Gabriel Albiac, filósofo español.

¿Quién murió el 3 de mayo?

1975.- Julio Álvarez del Vayo, político republicano español.

1987.- Dalida, cantante italo-francesa.

1997.- Narciso Yepes, guitarrista español.

2009.- Sebastián Barceló, empresario español, cofundador del Grupo Barceló.

2020.- Miguel Ors, periodista deportivo español.

2023.- Francisco Paesa, espía español.

¿Qué se celebra el 3 de mayo?

Horóscopo del 3 de mayo

Santoral del 3 de mayo

Else celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa y Día de la Madre.Los nacidos elpertenecen al signo del zodiaco Tauro.Hoy,, se celebra san Felipe y san Alejandro.