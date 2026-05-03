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Detenido un menor en Barcelona por matar a un hombre con un arma blanca en plena calle

Un menor ha sido detenido en Barcelona como presunto autor de un apuñalamiento mortal en el distrito de Ciutat Vella

Imagen de un coche de los Mossos d'Esquadra

Imagen de un coche de los Mossos d'Esquadra Europa Press

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Paula V. Sisó
Publicado:

Los Mossos d'Esquadra detuvieron anoche en Barcelona a un menor por matar con un arma blanca de un hombre en una calle del distrito de Ciutat Vella, según ha informado la policía catalana en un comunicado.

Los hechos se produjeron a las 23:55 horas, cuando los cuerpos policiales recibieron el aviso de un incidente en la calle Cera. En el lugar, sanitarios del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) atendieron a un hombre herido de gravedad y lo trasladaron después en estado crítico a un hospital, donde finalmente falleció.

El presunto autor fue localizado posteriormente por agentes de la Guàrdia Urbana y quedó detenido. La División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos se ha hecho cargo del caso, que permanece bajo secreto judicial.

Detenido por agresión sexual e intento de asesinato

En paralelo, los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre de 30 años en Arenys de Mar (Barcelona) como presunto autor de un intento de asesinato y de una agresión sexual contra una mujer a la que, según la investigación, había aislado y extorsionado previamente. La víctima, que según la policía tenía antecedentes por hechos similares en Estados Unidos, ingresó a mediados de febrero en la UCI de un hospital de Barcelona con lesiones muy graves compatibles con una agresión sexual y diversas fracturas.

La policía autonómica explica que el detenido utilizaba perfiles falsos para contactar con mujeres a través de aplicaciones móviles y que conoció así a la víctima. Una vez ganó su confianza, la extorsionó para obtener dinero, la aisló progresivamente de su entorno familiar y, finalmente, la agredió sexual y físicamente.

Fue arrestado el pasado 16 de abril y pasó a disposición judicial acusado de asesinato en grado de tentativa, detención ilegal, agresión sexual, delitos contra la integridad moral y extorsión. Según los Mossos, la embajada de Estados Unidos ha trasladado su agradecimiento por la rapidez de la actuación y la colaboración mantenida durante la investigación.

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