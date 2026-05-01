Detienen a un joven de 26 años mientras intentaba estrangular a su pareja en San Sebastián

Este viernes un joven de 26 años ha sido detenido acusado de intentar matar a su pareja en una vivienda de San Sebastián. Los agentes de la Ertzaintza accedieron al interior justo en el momento en el que el detenido la estaba estrangulando, según informa el Departamento vasco de Seguridad a EFE.

Ha sido alrededor de las 3:10 horas de la madrugada cuando una llamada ha alertado de que un hombre estaba gritando a una mujer. Los efectivos de la Policía vasca se han desplazado inmediatamente hasta el lugar, y al acceder, encontraron al agresor en una habitación encima de la víctima estrangulándola.

Una rápida actuación

Los agentes frenaron rápidamente la agresión y pusieron a salvo a la mujer, de 24 años, que estaba en estado semiinconsciente. Ha sido trasladada a un centro médico donde ya ha sido atendida y dada de alta.

El hombre se encuentra detenido como presunto autor de intento de homicidio en el ámbito de la violencia de género y se le ha conducido a dependencias policiales para realizar las diligencias correspondientes.

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