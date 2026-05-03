Detenido por agredir sexualmente a la hija menor de su pareja en Palma

Agentes de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional en Palma han detenido a un hombre como presunto autor de un delito de agresión sexual a la hija menor de edad de su pareja. Los hechos, que se prolongaron durante varios meses entre el 2022 y el 2023, salieron a la luz recientemente tras la denuncia interpuesta por un familiar.

Según ha explicado la policía en un comunicado, los hechos se remontan al 2022, cuando el hombre, su pareja y la víctima trasladaron su residencia a Mallorca. Durante ese tiempo, el presunto autor de los hechos se paseaba desnudo ante la menor de forma reiterada, una situación que la incomodaba. La investigación ha revelado que el hombre llegó a instarla a mantener relaciones sexuales, propuesta que la menor rechazó.

En otras ocasiones, el detenido utilizó su propio cuerpo para preguntarle si quería que le enseñara a colocar un preservativo y, en al menos una ocasión, llegó a realizarle tocamientos en los pechos. La víctima no supo cómo reaccionar en todos estos episodios y no lo contó a nadie, debido a la relación de confianza en el varón.

No fue hasta finales de 2023 cuando los actos cesaron después de que la menor le pidiera directamente que parara. Sin embargo, a partir de ese momento, el comportamiento del hombre cambió hacia una actitud humillante tanto hacia la menor como hacia su madre.

Hace unas semanas, la víctima decidió confesar lo ocurrido durante esos años a un familiar. Tras tener conocimiento de los hechos, el familiar se lo comunicó a la madre de la menor y ambas decidieron exponer los hechos a la Policía Nacional.

Al recibir la denuncia, la UFAM de la Policía Nacional de Palma se hizo cargo de la investigación. Tras llevar a cabo diversas gestiones, los agentes pudieron localizar al hombre y detenerle por ser el presunto autor de un delito de agresión sexual.

Detenido por maltratar a sus hijos menores pegándoles con cinturones y zapatos en Palma

También en Palma, la Policía Nacional ha detenido este martes a un hombre acusado de maltratar a sus hijos, menores de edad, en el domicilio familiar. Los golpeaba de forma repetida con varios objetos que podía encontrar por la casa, como podían ser cinturones o zapatos.

El cuerpo policial ha detallado este sábado a través de un comunicado que el caso se dio a conocer cuando uno de los menores alertó sobre los hechos en el colegio, donde explicó que sus hermanos sufrían malos tratos por parte del padre. Además, explicó que él, aunque ya no los vivía, también había sido objeto de agresiones.

El centro alertó a mediados de abril a la Policía Nacional de las agresiones que sufrían los menores, de corta edad.

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