Dos alumnos por clase podrían sufrir acoso escolar en España

Plantar cara al acoso escolar desde las aulas. Asistimos a una clase con alumnos de 4.º de la ESO; forman parte del programa educativo "Somos únicos", desarrollado por la Fundación ColaCao y que busca prevenir el bullying desde la educación emocional. La clase se divide en grupo donde cada equipo desarrolla un rol, así pueden ponerse en la piel tanto del acosador como de la víctima.

Talleres de sensibilización: "El acoso no es ninguna broma"

Son talleres donde se trabaja la empatía, la autoestima, el respeto y el miedo. Nos lo explica Nadia Casanovas, psicóloga del colegio Liceo Castro de la Peña "tienen miedo a sentirse señalados y a sufrir lo mismo que pueden llegar a observar y eso hace que a veces se paralicen". Estas dinámicas aseguran, les dan herramientas para "pedir ayuda, sentirse seguro y apoyar a quien puede pasarlo mal".

Las cifras preocupan, dos alumnos por aula sufren acoso escolar en España. No hay que mirar hacia otro lado, tal y como nos explica, Ana Morejón, portavoz de la Fundación ColaCao "sabemos que el 38% de las víctimas lo viven en silencio. No se lo dice a nadie. Por lo que es muy importante detectar esas señales de acoso escolar".

Dos estudiantes por clase reconocen sufrir acoso

Según los datos de la Fundación ColaCao junto con la Unidad de Psicología Preventiva de la Universidad Complutense de Madrid, casi dos estudiantes por clase de promedio reconocen sufrir bullying, calculando sobre una media de 28 alumnos por clase. Este dato significa que el 6,2 % de los estudiantes entre 4º de primaria y 4º de secundaria manifiesta haber sufrido acoso escolar en los últimos dos meses. En contraposición, la investigación también apunta que el 2,1% de los encuestados se reconocen como acosadores, lo que refleja que hay un acosador por cada dos clases. De acuerdo con estas cifras, significa que hay en nuestro país casi 220.000 estudiantes víctimas de acoso escolar, y más de 74.000 acosadores. También existen un 16,3% de alumnos que se identifican como testigos, es decir, 5 niños por aula.

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