Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

BULLYING

Dos alumnos por clase podrían sufrir acoso escolar en España

Trabajar la empatía, la autoestima, el respeto y el miedo en talleres con adolescentes les da herramientas para prevenirlo. En el día internacional contra el Bullying que se celebra el 2 de mayo analizamos cómo combatirlo.

Dos alumnos por clase podrían sufrir acoso escolar en España

Dos alumnos por clase podrían sufrir acoso escolar en España

Publicidad

Beatriz Sobrino
Publicado:

Plantar cara al acoso escolar desde las aulas. Asistimos a una clase con alumnos de 4.º de la ESO; forman parte del programa educativo "Somos únicos", desarrollado por la Fundación ColaCao y que busca prevenir el bullying desde la educación emocional. La clase se divide en grupo donde cada equipo desarrolla un rol, así pueden ponerse en la piel tanto del acosador como de la víctima.

Talleres de sensibilización: "El acoso no es ninguna broma"

Son talleres donde se trabaja la empatía, la autoestima, el respeto y el miedo. Nos lo explica Nadia Casanovas, psicóloga del colegio Liceo Castro de la Peña "tienen miedo a sentirse señalados y a sufrir lo mismo que pueden llegar a observar y eso hace que a veces se paralicen". Estas dinámicas aseguran, les dan herramientas para "pedir ayuda, sentirse seguro y apoyar a quien puede pasarlo mal".

Las cifras preocupan, dos alumnos por aula sufren acoso escolar en España. No hay que mirar hacia otro lado, tal y como nos explica, Ana Morejón, portavoz de la Fundación ColaCao "sabemos que el 38% de las víctimas lo viven en silencio. No se lo dice a nadie. Por lo que es muy importante detectar esas señales de acoso escolar".

Dos estudiantes por clase reconocen sufrir acoso

Según los datos de la Fundación ColaCao junto con la Unidad de Psicología Preventiva de la Universidad Complutense de Madrid, casi dos estudiantes por clase de promedio reconocen sufrir bullying, calculando sobre una media de 28 alumnos por clase. Este dato significa que el 6,2 % de los estudiantes entre 4º de primaria y 4º de secundaria manifiesta haber sufrido acoso escolar en los últimos dos meses. En contraposición, la investigación también apunta que el 2,1% de los encuestados se reconocen como acosadores, lo que refleja que hay un acosador por cada dos clases. De acuerdo con estas cifras, significa que hay en nuestro país casi 220.000 estudiantes víctimas de acoso escolar, y más de 74.000 acosadores. También existen un 16,3% de alumnos que se identifican como testigos, es decir, 5 niños por aula.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

La madre de Sandra Peña reclama en el Día contra el Acoso Escolar que "ningún menor vuelva a casa con miedo"

El presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, junto a los padres de Sandra Peña, en una concentración contra el bullying.

Publicidad

Sociedad

Dos alumnos por clase podrían sufrir acoso escolar en España

Dos alumnos por clase podrían sufrir acoso escolar en España

La Guardia Civil monitoriza cada vez más carreras ilegales por España

La Guardia Civil monitoriza cada vez más carreras ilegales por España

Incendio en un desgüace en Alicante

VIDEO: Incendio en la nave de un desguace en Alicante

Pronóstico grave para Raúl Ruiz tras una cornada de 25 cm en Las Ventas
TOROS

Pronóstico grave para Raúl Ruiz tras una cornada de 25 centímetros en Las Ventas

Tren cercanías Renfe
RENFE

Detienen a un joven de 26 años por agredir al personal de Renfe en Bilbao

Dos coches de la Policía Nacional en la Audiencia Provincial de Palma.
MALTRATO INFANTIL

Detenido por maltratar a sus hijos menores pegándoles con cinturones y zapatos en Palma

Uno de los menores alertó sobre los hechos en el colegio, donde explicó que sus hermanos sufrían malos tratos por parte del padre.

Jeringuillas en un barrio de Santiago
DROGA

Un barrio compostelano se plantea contratar seguridad privada para acabar con el trapicheo de droga

Los vecinos de Santa Marta, un barrio de la capital gallega situado en las inmediaciones del Hospital Clínico, han constituido una plataforma vecinal para reclamar una mayor presencia policial en sus calles. Denuncian que hay varios puntos de venta de cocaína y heroína, además de jeringuillas por todas partes, y aseguran que las autoridades no están haciendo nada para acabar con esta situación.

Detenidos por secuestro y extorsión

Cuatro detenidos por un secuestro con violencia y extorsión de 60.000€

Hablando en plata

De la infancia trabajadora a la generación de oportunidades: el salto entre abuelos y nietos

Una maza de un juez

A juicio el expresidente de Les Corts Valencianes por agresión sexual en el ámbito de su actividad médica

Publicidad