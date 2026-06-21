Noticias de hoy, domingo 21 de junio de 2026

La reunión del CGPJ para decidir si expedientan al juez Peinado, las negociaciones de paz entre Irán y EEUU y las elecciones en Colombia, entre las noticias más destacadas de la jornada.

El CGPJ se reúne de urgencia para analizar el auto del juez Peinado sobre Begoña Gómez

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) celebró este domingo una reunión extraordinaria por vía telemática para analizar la resolución del juez Juan Carlos Peinado en el caso que involucra a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La reunión fue convocada después de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, presentara una queja formal ante el CGPJ por el contenido del auto judicial. El ministro pidió al órgano de gobierno de los jueces que estudie si procede adoptar alguna medida dentro de sus competencias.

El juez Peinado acordó la apertura de juicio oral contra Begoña Gómez e impuso varias medidas cautelares, entre ellas la retirada del pasaporte, la prohibición de abandonar España y la obligación de comparecer periódicamente ante el juzgado. Además, el auto incluye consideraciones sobre la actuación de los escoltas de Gómez, aspecto que ha generado polémica.

Marlaska considera que esas referencias ponen en duda injustificadamente la profesionalidad de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado e incluso sugieren la posibilidad de que sus superiores pudieran haber dado órdenes ilegales. Por ello, calificó la situación de especialmente grave y defendió la actuación de los agentes y de sus mandos.

El CGPJ estudiará ahora el contenido de la resolución para determinar si es necesaria alguna actuación por parte del órgano. Mientras tanto, la defensa de Begoña Gómez ha anunciado que recurrirá las medidas cautelares impuestas por el juez, aunque no puede impugnar la decisión de abrir juicio oral. Junto a Gómez y su asesora Cristina Álvarez, también será juzgado el empresario Juan Carlos Barrabés por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios entre particulares.

Irán y EEUU retoman el diálogo en Suiza pese a la tensión por el cierre del estrecho de Ormuz

Representantes de Irán y Estados Unidos se reúnen este domingo en la localidad suiza de Bürgenstock en su primer encuentro de alto nivel desde que alcanzaron un preacuerdo orientado a reducir las tensiones entre ambos países.

La reunión tiene lugar en un contexto complejo, marcado por el reciente anuncio de Irán de cerrar el estrecho de Ormuz como respuesta a los ataques israelíes en Líbano, que Teherán considera contrarios a los compromisos asumidos durante las negociaciones.

La delegación estadounidense está liderada por el vicepresidente JD Vance, acompañado por altos cargos de la administración de Donald Trump, entre ellos Steve Witkoff y Jared Kushner. Antes del encuentro, Vance reconoció que aún existen cuestiones técnicas pendientes, aunque expresó confianza en que las conversaciones permitan afianzar el alto el fuego y avanzar en asuntos relacionados con el programa nuclear iraní.

Por parte de Irán participan destacados dirigentes, como el presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, y el ministro de Exteriores, Abbas Araqchi, junto con responsables de áreas políticas, económicas y energéticas. Su objetivo principal es comprobar que Estados Unidos cumple los compromisos adquiridos.

El portavoz iraní, Esmail Baqaei, afirmó que Teherán acudirá a las conversaciones con la intención de verificar el respeto íntegro de los acuerdos y reiteró la necesidad de contar con garantías concretas antes de dar nuevos pasos en el proceso de entendimiento.

Las negociaciones contarán con la mediación de Pakistán y Qatar. Según fuentes paquistaníes, la agenda comenzará con reuniones técnicas para abordar los asuntos pendientes y rebajar las tensiones generadas por el cierre del estrecho de Ormuz.

A pesar de la creciente presión diplomática y militar en la región, ambas partes mantienen abierto el diálogo con la intención de encontrar una salida negociada a la crisis.

Colombia decide su próximo presidente en segunda vuelta con más de 300.000 votantes llamados a las urnas en España

Colombia celebra este domingo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en las que más de 41 millones de ciudadanos están llamados a votar para elegir al sucesor de Gustavo Petro. El candidato conservador Abelardo de la Espriella llega como favorito frente al izquierdista Iván Cepeda, tras una campaña marcada por la polarización política y diversas controversias.

Las encuestas sitúan a De la Espriella cerca del 50% de intención de voto, con una ventaja de alrededor de ocho puntos sobre Cepeda. El primero ha experimentado un notable crecimiento durante la campaña, consolidándose como la opción preferida para una parte importante del electorado.

La elección enfrenta dos proyectos políticos claramente diferenciados. En la primera vuelta, De la Espriella obtuvo una ventaja de unos 660.000 votos sobre su rival, en un contexto de elevada abstención y una significativa presencia de votos en blanco y nulos.

La campaña electoral ha estado marcada por el respaldo de sectores conservadores al candidato favorito, así como por las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, que mostró simpatía hacia De la Espriella. Paralelamente, Gustavo Petro protagonizó parte del debate político debido a sus intervenciones durante la campaña y a sus dudas sobre los resultados de la primera vuelta, aunque Cepeda se distanció de esas acusaciones.

Los principales desafíos del próximo presidente serán la crisis del sistema sanitario, el aumento de la inseguridad y la expansión de los grupos armados vinculados al narcotráfico. Mientras De la Espriella propone una estrategia de mayor firmeza contra estas organizaciones, Cepeda apuesta por reforzar la implementación de los acuerdos de paz firmados con las FARC y revisar la política de "paz total" impulsada por el actual Gobierno.

Además, quien resulte elegido deberá gobernar en un Congreso muy fragmentado y polarizado, donde será necesario alcanzar acuerdos con otras fuerzas políticas para impulsar su agenda.

En España, más de 300.000 ciudadanos colombianos están habilitados para votar. Madrid concentra el mayor número de electores, y en la primera vuelta el voto de los residentes en España favoreció a Iván Cepeda, a diferencia de lo ocurrido en Colombia, donde De la Espriella fue el candidato más votado.

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