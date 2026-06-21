El secreto de la longevidad en España: estas son las comunidades donde más personas llegan a los 100 años

Llegar a los 100 años va a ser cada vez más habitual en España. Y es que una de cada 16 personas en España ya tiene 80 años o más. Esa proporción, que ahora se sitúa en el 6,1%, prácticamente se duplicará hasta alcanzar el 12,2% en 2076, según las proyecciones publicadas por el Instituto Nacional de Estadística.

También aumentará el grupo de personas centenarias, que actualmente representa el 0,03% de la población y podría llegar al 0,49% en ese mismo horizonte. En concreto, en España hay cerca de 20.000 personas que superan los 100 años y se sitúa como el tercer país del mundo con mayor longevidad y esperanza de vida, solo por detrás de Suiza y Japón.

El norte triplica al sur en probabilidad de llegar a los 100 años

Sin embargo, alcanzar esa edad no solo depende de la genética, sino que también influyen factores ambientales, sociales y económicos. En España, la longevidad no se reparte de forma uniforme, y la probabilidad de llegar a los 100 años es hasta tres veces superior en las provincias del norte y del interior, que en las del sur.

El ranking sitúa a Navarra, La Rioja, Soria, Segovia y Guadalajara entre las zonas donde es más probable superar el centenario. En el lado opuesto se encuentran ciudades como Sevilla, Cádiz y Málaga, mientras que en el intermedio se sitúan zonas como Madrid, Zaragoza, Bizkaia o Girona.

Entre los principales motivos se encuentran el clima, los hábitos de vida y las condiciones sociales que en el norte y en el interior favorecen una vida más larga y saludable. Por lo contrario, en las zonas del sur, las altas temperaturas o las diferencias económicas pueden influir negativamente en la longevidad.

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