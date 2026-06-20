Feijóo carga contra Sánchez: "Impedir la moción para pedir elecciones es la degradación máxima del sanchismo"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado este sábado contra el líder del ejecutivo, Pedro Sánchez por el rechazo de la Mesa del Congreso de la moción para pedir al presidente del Gobierno que convoque elecciones, ya que considera que "ha supuesto la degradación máxima del sanchismo". En el marco de la reunión de la junta directiva provincial del partido, que se celebra en Sueca (València), Núñez ha señalado que "no nos dejan votar en urna y tampoco a los diputados en el Congreso".

Acompañado del presidente de la Comunitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, y en presencia de más de un millar de militantes, Feijóo ha dedicado la primera mitad de su intervención a criticar a Sánchez, detallando que le ve "asediado por todas partes" por sospechas de corrupción, y lo ha calificado como el presidente del Gobierno que más hostigado ha estado "en 48 años de democracia".

Se ha centrado en el caso "Zapatero" y ha señalado que "meter a tus hijas y tu secretaria en lo que haces tú es imperdonable". También ha lamentado que desde su entorno apunten a la prescripción del delito de no declarar las joyas: "Ahora dicen que era un regalo del año 2007 de un jefe de Estado ya fallecido".

Además, el líder del PP ha asegurado que Sánchez no está consiguiendo gobernar, ya que lleva tres años de legislatura en los cuales ni tan solo se han presentado presupuestos. Ha añadido que no debería presentarse a las elecciones y ha mencionado como ejemplos el siniestro de Adamuz, el apagón eléctrico, el fallo en las pulseras antimaltrato y la huelga de médicos.

Sánchez y Feijóo dan un giro a sus estrategias ante la precampaña para 2027

Sánchez y Feijóo han dado esta semana un giro a las estrategias que habían mantenido hasta ahora de cara a las elecciones generales, tras que el líder del Gobierno admitiera la posibilidad de adelantar unos meses los comicios y que el líder del PP abriera la puerta a gobernar con VOX.

En un contexto marcado por los casos judiciales que afectan al PSOE, tanto la oposición como algunos socios de investidura de Sánchez están reclamando el fin de la legislatura y la convocatoria de comicios. Ante esta presión, el jefe del Ejecutivo, ha seguido asegurando que los comicios serían en 2027, pero ha dejado abierta la puerta a llamar a las urnas algo antes de agotar su mandato.

Cabe de destacar que en repetidas ocasiones Sánchez había afirmado que culminaría la legislatura incluso aunque no se aprobara ningún nuevo presupuesto, pero al plantearle el pasado jueves si mantiene esa intención o se abre al escenario que piden esas dos formaciones, varió su discurso. "Negociaremos con ellos, y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos efectivamente cuando se produzcan esas hipótesis", dijo el presidente del Gobierno, que, no obstante, afirmó que el objetivo es aprobar unas nuevas cuentas del Estado.

Los presupuestos encaran su primera gran prueba en el Congreso

El calendario de tramitación de los presupuestos está condicionado por la fecha en la que el Gobierno los remita a las Cortes, que a su vez puede verse afectado si el Congreso rechaza un paso previo, la senda de estabilidad, y el Ejecutivo tiene que volver a presentarla. Si se cumplieran los plazos habituales, el proyecto de ley presupuestario debería llegar al Parlamento antes del 1 de octubre, con lo que la primera gran prueba que deberían superar, la del debate de las enmiendas de totalidad que presenten los grupos, sería a finales de ese mes. En caso de prosperar alguna de esas enmiendas, ahí acabaría el recorrido del proyecto de ley, pero si no, continuaría la tramitación hasta una votación definitiva a finales de diciembre. Lo que sí ha querido dejar claro Sánchez ante la posibilidad de un adelanto de las elecciones, es que no serán este año, sino en 2027.

Fuentes del Gobierno explican que si se convocan unos meses antes del límite de la legislatura, en realidad sería un mero adelanto técnico. Por tanto, si se cumpliera esa hipótesis, hay bastante probabilidad de que los comicios fueran en febrero o marzo, antes de los municipales y autonómicos del 23 de mayo y con los que Sánchez ha garantizado que no coincidirán en un "superdomingo" electoral.

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