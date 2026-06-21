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"Smishing", la nueva estafa por la que han detenido a dos mujeres en Barcelona

La investigación se inició después de que una persona denunciara la desaparición de 5.000 euros de su cuenta corriente. Según explicó la víctima, había recibido varios SMS que aparecían dentro del mismo hilo de mensajes utilizado habitualmente por su banco.

Estafas a través de llamadas telefónicas

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Marta Alarcón
Marta Alarcón
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La Guardia Civil ha logrado identificar a dos mujeres, vecinas de Madrid, como presuntas responsables de una estafa informática llevada a cabo mediante la técnica conocida como "smishing". Este método consiste en el envío de mensajes de texto fraudulentos que aparentan proceder de entidades bancarias legítimas.

La investigación se inició después de que una persona denunciara la desaparición de 5.000 euros de su cuenta corriente. Según explicó la víctima, había recibido varios SMS que aparecían dentro del mismo hilo de mensajes utilizado habitualmente por su banco, lo que hizo que parecieran auténticos.

En dichos mensajes se advertía de una supuesta transferencia no autorizada y se facilitaba un número de teléfono para contactar con el servicio de atención al cliente. Al llamar, la víctima era atendida por una persona que se hacía pasar por empleado de la entidad bancaria, y que le indicaba una serie de pasos para, supuestamente, bloquear la operación sospechosa.

Los investigadores determinaron que las estafadoras convencían a sus víctimas para que introdujeran códigos de seguridad de la banca electrónica. Sin embargo, esos datos eran utilizados por las delincuentes para acceder a las cuentas, y transferir dinero a otras cuentas bancarias.

La Guardia Civil recuerda la importancia de extremar las precauciones ante mensajes inesperados relacionados con operaciones bancarias, y recomienda verificar cualquier aviso directamente con la entidad financiera a través de sus canales oficiales.

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El pasado mes de mayo, los Mossos d'Esquadra de la División de Investigación Criminal (DIC) detuvieron en Cardedeu (Barcelona) a un hombre de 32 años y a una mujer de 29, como presuntos autores de los delitos de estafa y falsificación de moneda. La investigación permitió averiguar que la pareja utilizaba a un bebé de nueve meses para distraer a comerciantes, mientras colocaban billetes falsos de 50 euros en distintos municipios del área metropolitana de Barcelona.

Los detenidos, que acumulaban una veintena de antecedentes, compraban diariamente cupones de lotería o artículos de escaso valor para recibir el cambio en dinero legal, según han informado los Mossos d'Esquadra.

La pareja actuaba en localidades como L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona y Mataró, donde repetían el mismo método de forma sistemática. Incluso llegaron a estafar en dos ocasiones consecutivas, el mismo día, a un mismo establecimiento, afectando finalmente a un total de 46 vendedores de lotería.

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