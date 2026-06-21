Mundial 2026
España - Arabia Saudí, hoy en directo: alineaciones y última hora del partido de la fase de grupos del Mundial 2026
La Selección de Luis de la Fuente se la juega ante Arabia en busca de su primera victoria en este Mundial 2026. Sigue en directo el España-Arabia Saudí de la jornada 2 del grupo H.
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España busca ante Arabia Saudí su primera victoria en este Mundial 2026 después del decepcionante empate a cero ante Cabo Verde. El equipo de Luis de la Fuente fue incapaz de marcar un gol a la debutante en una cita mundialista, pero se vio beneficiada por el empate (1-1) entre Arabia y Uruguay.
La campeona de 2010 ya no puede fallar si quiere depender de sí misma para pasar a 1/16 como primera de grupo. Arabia, única selección que ganó a la Argentina campeona en 2022, le sacó un empate a Uruguay en su debut y hoy se enfrentará a España 20 años después de hacerlo en el Mundial 2006, partido que se llevó La Roja por 0-1 con gol de Juanito.
Alineaciones del España-Arabia
- España: Simón; Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Ruiz, Rodri, Pedri; Lamine, Olmo y Oyarzabal.
- Arabia Saudí: Al Owais; Abdulhamid, Tambakti, Al Amri, Al Harbi; Kanno, Al Khaibari, Abu Al Shamat; Al Dawsari, Al Juwayr y Al Buraikan.
¡Recuerda que puedes seguir el partido de hoy en DIRECTO aquí, en la parte inferior de esta noticia, con la retransmisión y la última hora del España-Arabia Saudí del Mundial 2026!
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🇪🇸 ¡¡¡11 OFICIAL DE ESPAÑA!!!
¡¡OJO!! ¡Luis de la Fuente introduce cuatro cambios respecto al once ante Cabo Verde!🇪🇸 11: Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Olmo, Pedri; Lamine, Baena y Oyarzabal
¿Qué ocurriría si España se clasifica como segunda de grupo?
Es pronto para pensar en eso pero la posibilidad existe... Si España se clasifica como segunda en este grupo H seguramente se vería las caras ante la Argentina de Messi en 1/16 de final. La albiceleste goleó a Argelia con un hat-trick de Leo y es la gran favorita para pasar como primera en un grupo donde Austria y Jordania están, a priori, muy lejos del nivel de Argentina.
Por esa razón, España tiene que ganar hoy y hacerlo ante Uruguay en el último partido, de esta forma se asegura pasar como primera y cruzarse con la segunda del grupo J: Austria, Jordania o Argelia... aunque todo apunta a que sería la selección austriaca.
¿Jugará de titular Lamine Yamal?
El jugador del Barça tuvo 20 minutos ante Cabo Verde pero tampoco pudo cambiar el resultado del partido. Ahora, España se la juega pero él mismo ha dicho que no está al 100% para jugar todo el partido. Eso sí, las 'prisas' de la Selección por ganar pueden forzar a Luis de la Fuente a ponerle de titular este domingo ante Arabia Saudí.
Lamine también quiso lanzarle un mensaje a la prensa: "Saco una conclusión, los periodistas tenéis mucha prisa por acabar vuestro trabajo. Estamos en la primera jornada, España y Portugal han hecho un punto, Argentina y Francia han ganado y pensáis que van a llegar a la final los dos. Y estamos en la primera jornada del Mundial. Es algo que yo no comprendo, en vez de disfrutar de los partidos queréis sacar una conclusión muy rápida, para vosotros España es malísima. Para los que sabéis saben no", explicó.
Así va el grupo H de España en este Mundial 2026
Tras la primera jornada y a las puertas de la segunda, ningún equipo ha conseguido imponerse, España empató a cero ante Cabo Verde y Uruguay tampoco pasó del empate ante Arabia Saudí (1-1).
Resultados que mantienen un empate a puntos, aunque Cabo Verde y Uruguay ocupan las dos primeras posiciones al haber marcado al menos un gol. Todo apunta a que el primer puesto del grupo se lo jugarán España y Uruguay en el duelo que protagonizarán en la tercera y última jornada, teniendo en cuenta que ambos vencen sus duelos en esta jornada 2 (España ante Arabia, 18:00) y los sudamericanos a la selección africana (00:00 horario peninsular español).
¡No obstante, TODO puede pasar en este Mundial! Cabo Verde y Curazao ya han dado mucho que hablar, esta última sin ir más lejos ha sacado un empate ante Ecuador.
España - Arabia Saudí, hoy en directo: alineaciones y última hora del partido de la fase de grupos del Mundial 2026
¡Muy buenas tardes de domingo y bienvenidos al Mundial 2026! ¡HOY JUEGA ESPAÑA, MÁS BIEN, HOY SE LA JUEGA ESPAÑA! La selección de Luis de la Fuente se enfrenta a Arabia Saudí en la segunda jornada del grupo H después de haber empatado a uno ante Cabo Verde en un partido que resultó muy decepcionante para la afición española.
Ahora, en este segundo partido, España ya no puede fallar porque un empate o una derrota podría condenarla a no pasar como primera de grupo (podría no depender de sí misma) o incluso complicarse y mucho la clasificación.
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