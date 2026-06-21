España - Arabia Saudí, hoy en directo: alineaciones y última hora del partido de la fase de grupos del Mundial 2026

España busca ante Arabia Saudí su primera victoria en este Mundial 2026 después del decepcionante empate a cero ante Cabo Verde. El equipo de Luis de la Fuente fue incapaz de marcar un gol a la debutante en una cita mundialista, pero se vio beneficiada por el empate (1-1) entre Arabia y Uruguay.

La campeona de 2010 ya no puede fallar si quiere depender de sí misma para pasar a 1/16 como primera de grupo. Arabia, única selección que ganó a la Argentina campeona en 2022, le sacó un empate a Uruguay en su debut y hoy se enfrentará a España 20 años después de hacerlo en el Mundial 2006, partido que se llevó La Roja por 0-1 con gol de Juanito.

Alineaciones del España-Arabia

España: Simón; Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Ruiz, Rodri, Pedri; Lamine, Olmo y Oyarzabal.

Arabia Saudí: Al Owais; Abdulhamid, Tambakti, Al Amri, Al Harbi; Kanno, Al Khaibari, Abu Al Shamat; Al Dawsari, Al Juwayr y Al Buraikan.

¡Recuerda que puedes seguir el partido de hoy en DIRECTO aquí, en la parte inferior de esta noticia, con la retransmisión y la última hora del España-Arabia Saudí del Mundial 2026!

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.