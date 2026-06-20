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Ilia Topuria

Justin Gaethje explica el motivo por el que venció a Ilia Topuria en la Casa Blanca: "Todo se resume en una palabra..."

El estadounidense de 37 años da las claves por las que consiguió terminar con la imbatibilidad de Topuria, de 27 años y al que arrebató el cinturón de campeón de peso ligero.

Justin Gaethje en la pelea ante Ilia Topuria en la Casa Blanca

Justin Gaethje en la pelea ante Ilia Topuria en la Casa Blanca Reuters

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Casi una semana después de la histórica derrota -la primera- de Ilia Topuria ante Justin Gaethje en los jardines de la Casa Blanca, el vencedor de esta velada ha querido desvelar los trucos o el motivo por el que consiguió imponerse al hasta entonces imbatido luchador español.

El estadounidense de 37 años ha concedido una entrevista en la que explica los detalles que permitieron convertirse en el nuevo campeón de UFC de peso ligero.

"El timing fue la clave, enviaba golpes rectos a su cuerpo y a su cara, y desviaba los que me tiraba él, me pasaban de refilón..."

Justin Gaethje

"Todo se resume en una sola palabra: timing. Hablan de crear ángulos y todo eso, pero el verdadero asunto es enviar los golpes en líneas rectas hacia su cuerpo y su cara. Cuando no ves mi cara tan destrozada piensas 'ah, este tipo tiene una piel resistente, aguanta'. En realidad, no es exactamente así. Mientras él intenta golpear, yo estoy todo el rato desviando sus golpes rectos. Todo me roza el cuerpo y pasa de refilón, rozándome", afirmó.

"Soy un luchador único"

Gaethe volvió a hacer hincapié en su habilidad con el 'timing': "Lo he dicho en entrevistas anteriores, mi velocidad/reacción de un punto A a un punto B es única. Cuando me concentro y estoy mentalmente completamente presente, soy un luchador único. Además, cuando estoy en peligro, mi cuerpo hace cosas locas. Puedo ser extremadamente técnico, intuitivo e inteligente en mis movimientos y acciones", sentenció.

Topuria, suspendido por las graves lesiones

Por otra parte, hace unos días se hizo oficial que Ilia Topuria tendrá que tomarse un tiempo antes de volver a entrar en el octágono. La Comisión Atlética del Estado de California (CSAC) impuso al hispano-georgiano una suspensión médica provisional de 180 días tras las lesiones sufridas en su combate contra Justin Gaethje en la UFC Freedom 250.

Según informó MMA Junkie, la medida no constituye una sanción disciplinaria, sino un protocolo médico habitual tras una pelea de alta exigencia. El periodo de inactividad podría reducirse si el luchador recibe el alta médica antes de que expire el plazo establecido.

No obstante, Gaethje recibió la misma 'suspensión' ya que la comisión médica también impuso una suspensión de 180 días para recuperarse de las lesiones sufridas en la muñeca derecha y en la rodilla izquierda durante una pelea que dejó secuelas importantes en ambos contendientes.

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