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Desmantelada en Sevilla una red dedicada al comercio ilegal de animales exóticos

Los agentes encontraron 256 ejemplares de especies protegidas, entre los que figuraban varanos, ranas tropicales, caimanes e iguanas.

Desmantelada en Sevilla una red dedicada al comercio ilegal de animales exóticos

Desmantelada en Sevilla una red dedicada al comercio ilegal de animales exóticos | Guardia Civil

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Marta Alarcón
Marta Alarcón
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La Guardia Civil ha desarticulado una organización presuntamente dedicada al tráfico ilegal de especies exóticas, y a la cría clandestina de animales en la provincia de Sevilla. La actuación, desarrollada por agentes del SEPRONA dentro de la operación 'ZMIJA', se ha saldado con dos personas detenidas y otras ocho investigadas por supuestos delitos relacionados con la protección de la fauna, el contrabando, el maltrato animal y la pertenencia a grupo criminal.

La investigación comenzó a finales del 2025, tras recibir diversas informaciones sobre actividades irregulares vinculadas al comercio de animales protegidos. Durante las pesquisas, los agentes detectaron en el aeropuerto de Sevilla, un equipaje que contenía varios ejemplares de especies incluidas en los listados de protección internacional del convenio CITES, y que carecían de la documentación necesaria para su transporte y tenencia.

A partir de este hallazgo, los investigadores lograron rastrear el origen y destino de los envíos, descubriendo una red organizada que operaba entre Sevilla y Canarias. Según la Guardia Civil, el grupo contaba además con la colaboración de trabajadores de empresas de mensajería que, presuntamente, conocían el contenido de los paquetes y alteraban la documentación para facilitar su traslado.

256 ejemplares de especies protegidas

La operación terminó con varios registros en viviendas y naves industriales de la provincia sevillana. En ellos fueron encontrados 256 ejemplares de especies protegidas, entre los que figuraban varanos, ranas tropicales, caimanes e iguanas. También se localizaron 61 perros y 28 gatos que, supuestamente estaban siendo criados para su venta sin la autorización correspondiente.

Además, los agentes intervinieron cerca de 57.000 euros en efectivo, repartido en distintas dependencias de uno de los inmuebles registrados. Los investigadores consideran que el dinero podría proceder de los beneficios obtenidos mediante la venta ilegal de animales.

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