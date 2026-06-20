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La primera ola de calor del verano dispara los termómetros hasta los 40 grados

Las altas temperaturas, las lluvias, las tormentas y los fenómenos costeros mantienen en aviso a 14 comunidades autónomas, seis de ellas en nivel naranja.

La primera ola de calor del verano dispara los termómetros hasta los 40 grados

La primera ola de calor del verano dispara los termómetros hasta los 40 grados PIXABAY

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Iman Benataya
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La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha puesto en aviso a 14 comunidades autónomas, seis de ellas en nivel naranja por las altas temperaturas, las lluvias, tormentas y olas. En concreto, los avisos naranja por calor estarán en Córdoba y Jaén; Zaragoza; Mallorca; Lleida. Además, tendrán alerta naranja por tormentas en Cantabria del Ebro; mientras que Burgos tendrá aviso tanto por tormentas como por lluvias.

El resto de avisos por calor se han activado en Granada y Sevilla; Huesca y Teruel; Menorca; Ávila; Toledo; Girona y Tarragona; Badajoz y Cáceres; Sierra de Madrid, Metropolitana y Henares y Sur, Vegas y Oeste; Centro de Navarra, Pirineo navarro y Ribera del Ebro de Navarra; Guipúzcoa; y Ribera del Ebro de La Rioja.

Avisos por lluvias y tormentas

Además, el resto de avisos por lluvias y tormentas se han registrado en el litoral cántabro y el Centro y Valle de Villaverde; Álava y Vizcaya; y la Ribera del Ebro de La Rioja y la Ibérica riojana. Por otro lado, Zaragoza estará en aviso solo por tormentas; el litoral oriental asturiano, Central y Valles Mineros y Cordillera y Picos de Europa; Liébana; Ávila, León, Palencia, Segovia, Soria y Valladolid; Ciudad Real y Toledo; y Guipúzcoa.

Asimismo, Cantabria del Ebro estará en aviso amarillo solo por lluvias; y Alicante, por viento.

Paralelamente, la agencia ha indicado que la estabilidad predominará en buena parte de la Península y Baleares durante el sábado, con cielos despejados o con alguna nube alta. Sin embargo, se esperan nubes bajas en el norte, el litoral gallego, Ceuta y Melilla, aunque con tendencia a despejar a partir del mediodía.

Chubascos y tormentas

Sin embargo, el sábado no estará marcado solo por el calor. Además, el pronóstico recoge que se darán nubes de evolución en el centro y norte que pueden dejar chubascos o tormentas. Estas podrán ser fuertes o muy fuertes, sobre todo en el norte de Castilla y León, donde puede puntualmente darse granizo grande, rachas muy fuertes o precipitaciones también muy fuertes.

Mientras tanto, habrá nubes bajas en el norte de las islas Canarias e intervalos nubosos con amplios claros en horas centrales en el sur. En este marco, se espera algo de polvo en suspensión en el sureste y Baleares.

Temperaturas de hasta 40ºC

En lo que respecta a los termómetros, el organismo estatal ha avanzado que las temperaturas subirán mañana de forma generalizada en la Península y Baleares. De esta manera, se podrán superar los 37-39 °C en amplias zonas del centro, del suroeste y del valle del Ebro, y los 38-40 °C en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir. A su vez, prevé noches tropicales en muchas zonas del centro-sur, el suroeste, el valle del Ebro, Baleares y los litorales mediterráneos.

Por lo demás, la previsión incide en que el viento en los litorales estará mañana determinado por el régimen de brisas y será flojo en general o moderado en el sureste. En el Estrecho, el levante será moderado. En Baleares y en el tercio oriental será de componente este y flojo, y en zonas del centro, variable, aunque con predominio de componente sur, y también flojo. En Canarias, el alisio flojo a moderado, algo más intenso en zonas expuestas.

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