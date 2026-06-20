La primera ola de calor del verano dispara los termómetros hasta los 40 grados

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha puesto en aviso a 14 comunidades autónomas, seis de ellas en nivel naranja por las altas temperaturas, las lluvias, tormentas y olas. En concreto, los avisos naranja por calor estarán en Córdoba y Jaén; Zaragoza; Mallorca; Lleida. Además, tendrán alerta naranja por tormentas en Cantabria del Ebro; mientras que Burgos tendrá aviso tanto por tormentas como por lluvias.

El resto de avisos por calor se han activado en Granada y Sevilla; Huesca y Teruel; Menorca; Ávila; Toledo; Girona y Tarragona; Badajoz y Cáceres; Sierra de Madrid, Metropolitana y Henares y Sur, Vegas y Oeste; Centro de Navarra, Pirineo navarro y Ribera del Ebro de Navarra; Guipúzcoa; y Ribera del Ebro de La Rioja.

Avisos por lluvias y tormentas

Además, el resto de avisos por lluvias y tormentas se han registrado en el litoral cántabro y el Centro y Valle de Villaverde; Álava y Vizcaya; y la Ribera del Ebro de La Rioja y la Ibérica riojana. Por otro lado, Zaragoza estará en aviso solo por tormentas; el litoral oriental asturiano, Central y Valles Mineros y Cordillera y Picos de Europa; Liébana; Ávila, León, Palencia, Segovia, Soria y Valladolid; Ciudad Real y Toledo; y Guipúzcoa.

Asimismo, Cantabria del Ebro estará en aviso amarillo solo por lluvias; y Alicante, por viento.

Paralelamente, la agencia ha indicado que la estabilidad predominará en buena parte de la Península y Baleares durante el sábado, con cielos despejados o con alguna nube alta. Sin embargo, se esperan nubes bajas en el norte, el litoral gallego, Ceuta y Melilla, aunque con tendencia a despejar a partir del mediodía.

Chubascos y tormentas

Sin embargo, el sábado no estará marcado solo por el calor. Además, el pronóstico recoge que se darán nubes de evolución en el centro y norte que pueden dejar chubascos o tormentas. Estas podrán ser fuertes o muy fuertes, sobre todo en el norte de Castilla y León, donde puede puntualmente darse granizo grande, rachas muy fuertes o precipitaciones también muy fuertes.

Mientras tanto, habrá nubes bajas en el norte de las islas Canarias e intervalos nubosos con amplios claros en horas centrales en el sur. En este marco, se espera algo de polvo en suspensión en el sureste y Baleares.

Temperaturas de hasta 40ºC

En lo que respecta a los termómetros, el organismo estatal ha avanzado que las temperaturas subirán mañana de forma generalizada en la Península y Baleares. De esta manera, se podrán superar los 37-39 °C en amplias zonas del centro, del suroeste y del valle del Ebro, y los 38-40 °C en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir. A su vez, prevé noches tropicales en muchas zonas del centro-sur, el suroeste, el valle del Ebro, Baleares y los litorales mediterráneos.

Por lo demás, la previsión incide en que el viento en los litorales estará mañana determinado por el régimen de brisas y será flojo en general o moderado en el sureste. En el Estrecho, el levante será moderado. En Baleares y en el tercio oriental será de componente este y flojo, y en zonas del centro, variable, aunque con predominio de componente sur, y también flojo. En Canarias, el alisio flojo a moderado, algo más intenso en zonas expuestas.

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