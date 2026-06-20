Al menos un muerto tras la colisión de dos trenes de mercancías en Múnich

Al menos una persona ha perdido la vida después de que dos trenes de carga chocaran en un puente en Múnich durante la madrugada de este sábado. Según ha dado a conocer la policía local, la colisión tuvo lugar hacia las 1:40 de la madrugada en un puente situado en el distrito de Milbertshofen de la capital bávara y, tras el impacto, dos vagones de uno de los trenes descarrilaron y cayeron desde una altura de aproximadamente cinco metros.

En el momento en el que los cuerpos de seguridad llegaron al lugar de los hechos, se encontraron con que los vagones estaban parcialmente apoyados sobre la carretera situada bajo el puente, donde fueron asegurados por los bomberos para reducir el riesgo de que siguieran deslizándose. "Al hacerlo encontraron a un hombre que había sufrido heridas letales durante el occidente. Por suerte en el momento de la colisión no había otras personas en el entorno del puente", explicó la policía en un comunicado, que agregó que varios turismos aparcados en las inmediaciones habían sufrido fuertes daños.

Alrededor de 60 efectivos de primera intervención fueron enviados al lugar, y en cuanto a la causa del incidente, según declaró el portavoz de la policía de la ciudad a Reuters, aún se está investigando.

Al menos un muerto y varios heridos tras la colisión de dos trenes en Bedford

Precisamente este viernes, en Inglaterrra, cerca de capital del condado de Bedfordshire, entre Bedford y Luton, dos trenes han colisionado en un "incidente" dejando al menos un muerto y varios heridos. La Policía Británica de Transporte (BTP) lo ha confirmado a través de un comunicado. "Sabemos que un número de personas ha resultado heridas y que una persona tristemente ha fallecido".

El suceso ha ocurrido al sur de Elstow, cerca del cruce de las carreteras A421 y A6, en torno a las 17:15 horas y hasta el lugar se han desplazado más de 30 vehículos de emergencia, entre ellos una ambulancia aérea, donde se encuentra la Policía y el Servicio de Bomberos y Rescate del condado.

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