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Dos alumnos agreden a otra niña con un machete y un bate de béisbol en un instituto de Foios, en Valencia

En el IES Escultor Badia de Foios, dos alumnos han atacado a otra, tras acceder al centro con un machete y un bate de béisbol.

Instituto de Foios, en Valencia

Instituto de Foios, en Valencia Google Maps

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Anna Martín
Publicado:

Dos alumnos de 14 y 13 años, este viernes por la mañana, han agredido a otra en el IES Escultor En Francesc Badia de Foios (Valencia), según han informado fuentes de la Conselleria de Educación.

Los atacantes, residentes de Albalat dels Sorells, han accedido al instituto con un machete de 40 cm y un bate de béisbol y, según informaciones de Europa Press, le han provocado lesiones leves en el cuello a una niña menor de 13 años.

El profesorado ha avisado de lo ocurrido a la Guardia Civil, que se ha personado en el centro. Los agentes han detenido al menor de 14 años y han puesto a disposición de sus padres al otro, dado que es inimputable.

Las armas, que portaban en una mochila, han sido incautadas por la policía.

El alcalde del municipio, Sergio Ruiz, ha informado de que el centro ha emitido un comunicado a las familias en el que informaba de un incidente que ha requerido de la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y que la situación ya estaba controlada.

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