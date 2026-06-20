VÍDEO: 200 pasajeros llevan 20 horas atrapados en el aeropuerto de Fuerteventura tras la cancelación de un vuelo

Cerca de 200 pasajeros permanecen atrapados desde hace más de 20 horas en el aeropuerto de Fuerteventura, después de que su vuelo con destino a Madrid fuera cancelado, sin que se les ofreciera una alternativa inmediata de transporte. Entre los afectados se encuentran personas mayores, familias con bebés y una mujer embarazada, que tuvieron que pasar la noche en la terminal aeroportuaria a la espera de una solución.

Los viajeros denuncian la falta de asistencia recibida durante la incidencia y aseguran que únicamente se les entregó un vale de 4 euros para comida, una cantidad que consideran insuficiente para cubrir sus necesidades durante la larga espera. Además, afirman que la compañía aérea les indicó que buscaran alojamiento por su cuenta, sin proporcionarles una solución directa.

La situación ha generado malestar entre los pasajeros, que reclaman una respuesta más eficaz, y denuncian las dificultades sufridas durante horas de incertidumbre en el aeropuerto, mientras esperan información sobre su regreso a Madrid.

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