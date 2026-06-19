Investigan la muerte de un padre y su hija de 20 años en Sevilla: la principal hipótesis apunta a un crimen seguido de suicidio

La Guardia Civil ha abierto una investigación tras el hallazgo de dos personas fallecidas en una vivienda de la localidad sevillana de Gerena. Los cuerpos corresponden a un padre de 50 años y a su hija de 20. Apunta como principal hipótesis de lo ocurrido, que el padre haya matado a su hija y que posteriormente se haya quitado la vida.

El suceso se ha registrado en una casa situada en la avenida de la Estación, una vía ubicada a la salida del municipio en dirección a Aznalcóllar. Ha sido poco antes de las 14:30 horas, cuando el servicio de emergencias 112 ha recibido una llamada alertando de la presencia de dos personas inconscientes en el interior del inmueble.

Tras desplazarse al lugar, los servicios de emergencia han confirmado el fallecimiento de ambas personas. Desde ese momento, agentes de la Guardia Civil se ha hecho cargo de la situación y han comenzado las labores de inspección y recopilación de pruebas, para esclarecer las circunstancias de las muertes.

La zona permanece acordonada mientras los especialistas continúan trabajando en la vivienda. Por el momento, las autoridades no han facilitado información oficial sobre las causas del fallecimiento ni sobre las posibles hipótesis que se manejan en la investigación.

Fuentes cercanas han señalado que se descarta que lo ocurrido pueda tratarse de un posible caso de violencia vicaria, dado que no existía ningún tipo de antecedentes previos. Las diligencias siguen abiertas, y se espera que en las próximas horas puedan conocerse más detalles sobre este suceso ocurrido en la provincia de Sevilla.

Una madre denuncia presuntos abusos sexuales del padre a su hija de 3 años

Hace tan solo un mes ocurría otra noticia similar, cuando una madre denunciaba presuntos abusos sexuales a su hija de 3 años por parte de su padre. Según la denuncia, la niña habría realizado manifestaciones relacionadas con supuestos tocamientos en su zona íntima y expresó dolor en varias ocasiones. La madre expresaba ante la policía grabaciones de audio y vídeo realizadas con el teléfono móvil, en las que la niña habla del dolor. También se incorporó al procedimiento el testimonio de un hermano de la menor, quien habría mencionado que el padre le daba besos.

La niña tuvo que ser atendida en varias ocasiones en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria. Los informes médicos reflejaban irritación vulvar, vulvitis inespecífica y molestias urinarias, aunque no describen lesiones traumáticas ni signos físicos concluyentes compatibles de forma inequívoca con una agresión sexual. Las pruebas analíticas practicadas tampoco arrojaron resultados determinantes.

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